Une rencontre productive avec Pierre Fitzgibbon

Le 9 février dernier, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata Denis Tardif a participé à une rencontre avec le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, organisée par la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup.

Durant cette rencontre, le député a souligné l’importance de l’Internet haute vitesse dans la circonscription. Il a demandé que l’implantation soit réalisée le plus rapidement possible. M. Fitzgibbon a confirmé les intentions de son gouvernement afin de commencer le branchement de tous les foyers du Québec d’ici la prochaine élection provinciale.

« L’Internet était déjà l’un des dossiers les plus importants pour moi lors de la campagne électorale de 2018. Depuis, la pandémie a accentué cette problématique et nous a démontré que l’accès à de l’Internet de qualité n’est plus un luxe, mais une nécessité. C’est pourquoi je suis heureux que le ministre de l’Économie et de l’Innovation ait reconfirmé que notre circonscription sera branchée et que c’est une priorité pour le bureau du premier ministre», affirme Denis Tardif.

La rencontre a aussi porté sur le développement des places en CPE, la taxation des spiritueux vendus dans les locaux des microdistilleries, de la zone d’innovation de Rivière-du-Loup et du développement du Panier bleu afin de promouvoir l’achat de produits québécois sur Internet. Concernant la zone d’innovation, le député a de nouveau réitéré son appui en écrivant dernièrement au ministre Fitzgibbon pour soutenir l’implantation d’une zone d’innovation à Rivière-du-Loup. Ce projet pourrait assurer le développement économique de toute la région s’il était concrétisé.