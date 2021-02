Techniques de bureautique maintenant offert au Centre d’études collégiales du Témiscouata

Grâce à un partenariat avec le Cégep de Thetford, le programme Techniques de bureautique, option Technologie, communication et gestion de la communauté web, fait son entrée au Centre d’études collégiales du Témiscouata (CÉCT). Il s’agit d’un deuxième ajout en peu de temps pour le CÉCT qui a conclu un partenariat plus tôt cet automne avec le Cégep de la Gaspésie et des Îles afin d’offrir Techniques juridiques.

Cette formation constitue une option de plus au Témiscouata pour les élèves du secondaire et les adultes qui considèrent une réorientation de carrière ou un retour aux études. Les cours de formation générale seront offerts sur place, au Témiscouata, et ceux de la formation spécifique en ligne avec le personnel enseignant du Cégep de Thetford.

Ce programme de bureautique a été conçu pour les adeptes des nouvelles technologies, des médias sociaux, du web, des communications et de la conception publicitaire. Les étudiants pourront perfectionner leurs connaissances de la langue anglaise et de se familiariser avec le milieu des ressources humaines.

«Que ce soit pour œuvrer au sein des organismes gouvernementaux ou encore pour des entreprises privées, les finissants du DEC en bureautique ont d’excellentes chances de trouver un emploi qui les passionne», se réjouit madame Édith Saint-Amand, directrice du Centre. En plus de répondre à la demande des employeurs de la région, l’ajout de cette formation permet aux étudiants de poursuivre leurs études postsecondaires en demeurant sur le territoire du Témiscouata. Le CÉCT offre aussi trois autres options soit Tremplin DEC, Sciences humaines et Techniques d’éducation spécialisée.