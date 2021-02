Plusieurs décisions positives de la CPTAQ pour la circonscription

Le député indépendant Denis Tardif se réjouit de voir que la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) répond favorablement à plusieurs projets de la circonscription. Il est fier de voir que la CPTAQ rend plus de décisions cette année pour le développement de notre région.

Denis Tardif désire souligner la décision positive dans le dossier de l’usine de traitement des eaux usées de Saint-Éloi le 18 novembre 2020. Cette autorisation a permis de faire un pas de plus dans le dossier de l’implantation d’un réseau d’égout dans cette municipalité. «Les gens de Saint-Éloi sont les seuls à ne pas avoir de réseau d’égout dans leur périmètre urbain dans toute la MRC des Basques. Il est temps de leur permettre d’implanter ce projet que les gens attendent depuis des décennies. Bien qu’il reste encore des étapes à franchir, l’autorisation de la CPTAQ leur permet de faire avancer le dossier encore plus loin», affirme Denis Tardif.

Une autre décision de la CPTAQ, l’autorisation du projet de CPE à Saint-Modeste permettra d’améliorer la qualité de vie des familles de la circonscription. Le manque de place en installation est bien connu des intervenants locaux.

À noter que la commission a rendu des décisions positives pour l’agrandissement d’une carrière à Saint-Arsène, pour un projet écotourisme dans la MRC des Basques et l’agrandissement d’une cabane à sucre dans la MRC de Témiscouata. Elle a aussi émis des orientations préliminaires favorables pour le projet d’étangs aérés de la municipalité de Sainte-Françoise et pour le développement d’un nouveau quartier résidentiel de villégiature dans la MRC de Témiscouata, tout ça depuis le début de 2021.

«Depuis des années, nous entendons souvent les gens nous dire que les délais sont longs et qu’ils n’obtiennent pas de réponse de la CPTAQ. Je suis heureux de constater que cette situation évolue positivement pour favoriser les projets dans la circonscription. Bien que la commission ne soit pas tenue d’accepter tous les projets, il est important pour moi de savoir qu’elle répond plus rapidement afin d’orienter nos promoteurs et nos citoyens», conclut M. Denis Tardif.