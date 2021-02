Le A&W de Rivière-du-Loup soutient le Carrefour d’initiatives populaires

Le restaurant A&W du boulevard de Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup soutiendra le Carrefour d’initiatives populaires dans le cadre de l’initiative Repas-partagé, qui se déroule dans tous les restaurants A&W au Canada. À l’achat d’un combo Oncle Burger avec cheddar et bacon lors des es lundis Repas-partagé, un repas sera offert à un jeune défavorisé, soit l’équivalent d’un don de 1$.

Les clients peuvent aussi verser un don à Repas-partagé en tout temps en ajoutant 1 $ à leur addition pour lutter contre l’insécurité alimentaire. Ils peuvent soutenir Repas-partagé en salle à manger, au service au volant ou à l’aide de l’application mobile.

«C’est le type d’initiative dans laquelle on n’hésite pas à s’impliquer. Elle s’adresse aux jeunes de familles qui ont parfois de la difficulté à déjeuner le matin avant d’aller à l’école. Ça me touche particulièrement parce que je suis grand-papa de quatre petits-enfants», explique le propriétaire du restaurant A&W de Rivière-du-Loup, Gilles D’Amours.

Le choix du Carrefour d’initiatives populaire s’est imposé à la chaine. «On choisit des organismes qui soutiennent les enfants. Le Carrefour aide plusieurs familles de la communauté par le comptoir de récupération et le dépannage alimentaire», explique la porte-parole de Repas-partagé, Stacey Olsen.

Tous les restaurants A&W au Canada participent au partenariat Repas-partagé et soutiennent des organismes de leur communauté. Quelque 80 % des dons amassés par Repas-partagé retournent dans la collectivité où l’article Repas-partagé a été acheté et 20 % sont distribués à l’échelle internationale, par l’intermédiaire de l’organisme L’Aide à l’enfance (Save the Children).