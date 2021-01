Alerte de tempête pour mercredi dans la région du KRTB 

Les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Pohénégamook et Trois-Pistoles pourraient recevoir une importante accumulation de neige dans la nuit et la journée du mercredi 3 février. Environnement Canada, qui a publié une alerte ce matin, explique qu'une dépression en formation remontera la côte est américaine mardi et deviendra une tempête importante par la suite.

La neige, les forts vents et la poudrerie qui accompagneront ce système atteindront plusieurs régions de l'est du Québec dès mardi soir. Les accumulations pourraient dépasser les 30 centimètres par endroits avec les quantités plus importantes au courant de la nuit. Ces mauvaises conditions météorologiques persisteront jusqu'à mercredi.

Notons que la trajectoire de cette dépression côtière demeure encore incertaine. Les quantités de neige à recevoir varieront en fonction de cette trajectoire.