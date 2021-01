«Redonner un peu d'oxygène aux commerçants»

Si la situation le permet, le premier ministre François Legault aimerait assouplir les restrictions pour les commerçants. Une annonce à cet effet pourrait être réalisée ce mardi en fin de journée.

Dans son message hebdomadaire du samedi sur Facebook, François Legault confie que le gouvernement étudie actuellement une réouverture de commerces non essentiels après le 8 février. Cette information avait d'ailleurs été rapportée par La Presse, vendredi.

«J’aimerais, si la situation le permet, pouvoir redonner un peu d’oxygène à nos commerçants», a écrit le premier ministre. «Ça peut encore changer pour toutes sortes de raisons, mais pour l’instant, on planifie annoncer notre décision mardi prochain, à 17 h. Ça va laisser à tout le monde le temps de s’ajuster d’ici le 8 février», a-t-il annoncé.

François Legault aborde aussi «les décisions difficiles à prendre» concernant la suite à donner au confinement. Cette semaine, en point de presse, il a déjà avancé que la majorité des mesures actuelles - y compris le couvre-feu - allait rester en place. Il a aussi ouvert la porte à un retour éventuel à un code de couleur redéfini.

«En fin de semaine, je dois encore peser le pour et le contre avant de trancher. Comme premier ministre, je consulte beaucoup de monde avant de prendre des décisions. J’ai eu des discussions avec le Dr Arruda et avec le ministre de la Santé, Christian Dubé. Et j’ai eu de bons échanges avec nos députés, avec mon cabinet et avec l’équipe du ministère du Conseil exécutif», souligne M. Legault.

La publication du premier ministre a fait réagir. Moins d'une heure après sa diffusion, plusieurs milliers d'internautes l'avaient partagé et avaient écrit un commentaire.