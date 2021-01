PABA: un processus de vente complexe

Le Parc de l'aventure basque en Amérique (PABA) pourrait bien avoir un nouveau propriétaire. La Ville de Trois-Pistoles confirme qu'elle a reçu une offre qualifiée de sérieuse concernant le Parc.

«Il y a eu une offre, puis la Ville est entrée en négociation entre offre et contre-offre. Ils nous ont promis une dernière offre d'ici le 11 janvier, mais le processus est ouvert jusqu'au 20 janvier. Cette réponse sera finale», souligne le maire Jean-Pierre Rioux.

Qui ça «ils» ? La réponse devra attendre puisque le dossier est confidentiel. Toutefois, si la dernière offre était rejetée, l'intention du conseil municipal est d'opter pour un appel d'offres public auquel le groupe actuel pourrait aussi participer.

De son côté, l'ex-Olympien natif de Trois-Pistoles, Charlie Bilodeau, avait clairement manifesté son intérêt pour le PABA en octobre dernier. «C’est un lieu où j’ai passé mon enfance, toute ma famille jouait à la pelote basque, dont moi. Cet endroit-là a une énorme signification, une signification qui fait aussi appel aux émotions. Ça me désole de voir ce joyau inhabité depuis des années», nous avait-il mentionné.

Le processus de vente s'avère plus complexe que prévu, souligne le maire. «On a fait l'analyse légale de ce qu’il est possible de faire ou non. On ne peut pas le céder pour 1 $, il devra y avoir un montant minimum qui sera établi. On a appris beaucoup de choses dans ce processus-là», ajoute M. Rioux.

La Ville a maintenant réduit à zéro ses dépenses destinées au PABA alors qu’aucun argent n’est prévu pour l’entretien du Parc en 2021. Une somme de 6 000 $ y était consacrée dans les précédents budgets. Le Parc de l'aventure basque en Amérique (PABA) est fermé depuis maintenant quatre longues années.