Trois-Pistoles décrète un gel des taxes pour 2021

Bien au fait que la dernière année a été source de difficultés et d’inquiétudes pour sa population, la Ville de Trois-Pistoles a confirmé en décembre qu’il n’y aura aucune augmentation des taxes municipales en 2021, et ce, malgré des prévisions budgétaires en hausse de plus de 200 000 $.

Ainsi, tout comme l’ont fait plusieurs administrations municipales à travers la province ces dernières semaines, celle de la Ville de Trois-Pistoles «a puisé dans toutes les ressources à sa disposition pour alléger le plus possible l’horizon 2021». La taxe foncière reste ainsi au même taux d’imposition qu’en 2020, demeurant à 1,53 $ du 100 $ d’évaluation.

Il en va de même pour le cout des services d’eau et d’égout qui reste inchangé à 387 $ pour une résidence unifamiliale, ainsi que celui de la gestion des matières résiduelles à 228 $.

«La Ville de Trois-Pistoles a tout mis en œuvre pour élaborer un budget qui soit concordant avec la situation particulière que nous vivons», a partagé la directrice générale, Pascale Rioux, dans Le Courrier municipal de décembre.

Dans ce même document, on indique qu’un seul élément du budget 2021 comporte une légère augmentation, «laquelle découle d’une mise à jour du rôle d’évaluation municipale» : la valeur foncière d’une résidence unifamiliale passe de 127 548 $ à 128 481 $.

Les élus et gestionnaires municipaux de Trois-Pistoles expliquent que le gel de taxes est possible d’une part grâce à une aide financière gouvernementale de 166 293 $ versée à titre de compensation pour les pertes financières encourues à cause de la pandémie. De l’autre, le montant perçu par la Ville au chapitre de la péréquation a été haussé de 146 078 $ pour l’année 2021, passant de 579 858 $ à 725 936 $.

Notons aussi que la Ville prévoit puiser un montant de 309 240 $ à même ses surplus accumulés afin d’équilibrer son exercice financier. L’administration municipale prévoyait que ses surplus accumulés allaient s’établir à 2 357 657 $ au 31 décembre 2020, un montant important représentant 33,9 % de son budget total.

BUDGET

Pour l’année 2021, les prévisions budgétaires de la Ville de Trois-Pistoles dépassent d’ailleurs les 7 M$ pour une première fois de son histoire. Le budget adopté le 17 décembre par les élus s’élève à 7 27 961 $, en hausse de 292 456 $ par rapport à l’année précédente.