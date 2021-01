Place aux jeunes et employeurs du Bas-Saint-Laurent: un partenariat gagnant

En ce début d’année, les agents Place aux jeunes en région (PAJR) du Bas-Saint-Laurent s’unissent pour lancer une campagne inédite auprès des employeurs. Sous le thème «Votre chocolat chaud le plus rentable en 2021», ils convient les responsables des ressources humaines à des rencontres express autour d’un breuvage réconfortant qui sera envoyé par la poste à 480 entreprises, de Les Méchins à La Pocatière.

D’une durée de 15 minutes, ces rencontres intitulées «5 choses à savoir quand on veut embaucher un candidat de l’extérieur de la région» seront offertes via Zoom et permettront aux employeurs de mieux connaitre les services sans frais de Place aux jeunes.

Trois dates sont proposées, soit le 16 février à 13 h 30, le 24 février à 9 h ou le 3 mars à 16 h. Les rencontres se concluront sur une période d’échange optionnelle entre employeurs qui souhaitent partager leurs défis et leurs bons coups en matière de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre. Les employeurs intéressés peuvent s’inscrire en ligne dès maintenant au bit.ly/pajbsl.

«Depuis le début de la pandémie, on sent un regain d’intérêt envers les régions: il y a là une occasion à saisir pour nos MRC. L’attractivité, l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants, c’est le mandat de PAJR, mais c’est aussi et surtout un travail d’équipe auquel les employeurs de la région contribuent activement. En 2021, les agents du Bas-Saint-Laurent souhaitent consolider cette précieuse collaboration avec les entreprises et les inciter à faire davantage appel à nos services», explique l’agent de Place aux jeunes au Kamouraska, Louis Lahaye Roy.

«J’adore travailler avec Place aux jeunes en région, car c’est un atout pour attirer et favoriser l’intégration des jeunes dans la magnifique région du Témiscouata. Dans le contexte du marché de l’emploi où les jeunes professionnels se retrouvent souvent avec plusieurs offres pertinentes un peu partout au Québec, Place aux jeunes offre la possibilité de découvrir les attraits de la région afin de ne pas seulement proposer des emplois, mais offrir un style de vie qui est de plus en plus populaire», commente le directeur de l’Organisme de bassin versant du fleuve St-Jean, Guillaume Chrétien.

Favorisant la migration, l’établissement et le maintien des jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans en région, PAJR est la référence québécoise en matière de migration des jeunes.