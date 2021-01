Mise en place du Plan régional des milieux humides et hydriques du Bas-Saint-Laurent

Au Bas-Saint-Laurent, les MRC ont mis sur pied un vaste projet d'acquisition de connaissances visant à localiser et délimiter les milieux humides de leurs territoires. Un site internet (www.prmhh-bsl.info) a aussi été créé.

Afin de favoriser la conservation des milieux humides, la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques a été adoptée en 2017. Le gouvernement du Québec a alors confié aux municipalités régionales de comté le rôle d’élaborer des plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) afin qu'elles intègrent la conservation de ces milieux à la planification de leur territoire.​

Les milieux humides sont des sites saturés d’eau ou inondés durant une période suffisamment longue pour influencer les composantes du sol et de la végétation. Ces milieux nous rendent de nombreux services écologiques. Par exemple, ils filtrent les polluants, ils régularisent les débits, ils rechargent la nappe phréatique et ils sont une réserve d'eau en période de sècheresse. Toutefois, malgré ces bienfaits, on estime qu'entre 40 et 80% des milieux humides en zone agricole et urbaine auraient disparus. Un sondage est également présent sur le site Internet et vise à connaitre votre avis sur le PRMHH.