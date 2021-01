Horaire modifié et règlementation temporaire pour les installations de loisirs à Rivière-du-Loup

Le Service loisirs, culture et communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup désire informer la population des plus récentes modifications aux heures d’ouverture des infrastructures municipales de sports et de loisir. Ces changements s’accompagnent d’une nouvelle règlementation quant à leur utilisation, laquelle sera en vigueur dès le 9 janvier.

Infrastructures sportives

Le Centre Premier Tech sera fermé à la population jusqu’à nouvel ordre. Seuls les étudiants du réseau scolaire pourront l’utiliser sur le temps de classe. Ainsi, l’ensemble des réservations faites pour les périodes de patinage libre, hockey-bulle ou hockey bâton-rondelle doivent être annulées. Les amateurs de glisse pourront toutefois se réjouir car la pente Frontenac demeure accessible selon l'horaire régulier.

Les anneaux de glace Blais et Frontenac ainsi que leurs bâtiments d’accueil demeurent ouverts. Afin de respecter le couvre-feu imposé par la santé publique, l’horaire se voit modifié. Ainsi, ceux-ci seront accessibles tous les jours de 9 h à 19 h 30.

En ce qui concerne les patinoires de quartier, les glaces et les bâtiments demeurent accessibles, mais des changements aux heures d’ouverture sont nécessaires. Ainsi, les patinoires seront accessibles les samedis et dimanches de 12 h à 19 h 30. Les amateurs de patinage libre pourront donc profiter de la patinoire entre 12 h et 15 h pour ensuite laisser place au hockey bâton-rondelle de 15 h à 19 h 30. En semaine, la plage horaire disponible sera de 18 h à 19 h 30 et elle sera réservée au hockey bâton-rondelle.

L’accès aux sentiers de ski de fond et de raquettes reste possible dans le secteur Saint-Ludger.

Bibliothèque municipale Françoise-Bédard

Le service de prêts à emporter est toujours offert. Il suffit de faire mettre de côté les documents désirés en appelant au 418 862-4252 ou en remplissant le formulaire disponible dans le site Internet de la Ville sous l’onglet Loisirs puis Bibliothèque. Nous offrons également la possibilité aux étudiants de venir étudier à la bibliothèque durant les heures d’ouverture. Deux places sont disponibles. Pour y avoir accès, il faut réserver à l’avance en appelant à la bibliothèque et avoir en main sa carte d’étudiant.

Rappel des consignes sanitaires

Conformément aux directives émises par le gouvernement du Québec, l’accès aux différents bâtiments d’accueil est restreint. Ainsi, un nombre limité de personnes peut entrer à la fois à l’intérieur des différents bâtiments ou accéder aux plateaux sportifs. Les sports collectifs en groupe de huit sont maintenant proscrits. Ainsi la pratique sportive doit se faire uniquement en bulle familiale ou de façon individuelle. L’ensemble des mesures est affiché sur les bâtiments et disponible pour consultation dans le site Internet de la Ville.

En respect des consignes et par mesure de sécurité, la Ville encourage en outre les glisseurs à apporter leur propre équipement à la pente Frontenac. Elle souhaite également limiter l’accès aux bâtiments et suggère à la population d’enfiler leur équipement sur les bancs extérieurs prévus à cet effet. En tout temps, la distanciation sociale doit être respectée. L’équipe d’animation en place prend les coordonnées des usagers afin de compléter le registre de présences recommandé par la Santé publique.

Pour demeurer à l’affût de toutes les informations relatives à l’horaire des infrastructures de loisirs municipales, rendez-vous au VilleRDL.ca, sur la page Facebook du Service loisirs, culture et communautaire ou encore téléphonez au 418 862-8293.