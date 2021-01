Couvre-feu : plus de policiers présents au KRTB

En raison des nouvelles consignes du gouvernement du Québec, dont l'imposition d'un couvre-feu dès samedi, plus de policiers patrouilleront les rues au KRTB. Selon nos informations, les MRC de Kamouraska, de Témiscouata et dans une moindre mesure celle des Basques devraient aussi compter sur l'ajout de policiers.

Le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, confirme que la Sûreté du Québec procèdera à l'ajout d'effectifs dès samedi dans la MRC de Rivière-du-Loup.

Jointe vendredi, la relationniste de la Sûreté du Québec, la sergente Béatrice d'Orsainville n'a pas été mesure de donner davantage de détails, refusant d'informer ou de confirmer nos informations.

Toutefois, avec le couvre-feu, les policiers s'attendent à une baisse importante du volume d'appels entre 20 h et 5 h. Ces derniers devraient donc être affectés aux patrouilles dans les rues des différentes municipalités de la région.

Dès samedi, les citoyens ne pourront plus quitter la maison entre 20 h et 5 h le lendemain, hormis dans le cas d’exceptions justifiant le déplacement, par exemple pour bénéficier de soins de santé, pour des raisons humanitaires ou pour effectuer un travail considéré prioritaire. Les gens se trouvant à l’extérieur sans raison après 20 h pourront recevoir une amende entre 1 000 $ et 6 000 $ par les services policiers.