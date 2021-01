Des jeunes de Rivière-Bleue : talentueux et créatifs

Encore cette année, les jeunes du Service de garde de l’École Notre-Dame-de-Grâces à Rivière-Bleue tenteront de représenter dignement leur projet d’entreprise au volet Scolaire du Défi OSEntreprendre.

Ce concours à saveur entrepreneurial en est à sa 23e édition. Il permet de faire rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants à chaque année; de jeunes du primaire jusqu’à l’université avec son volet Scolaire, ou encore avec celui de nouveaux entrepreneurs avec son volet Création d’entreprise.

À Rivière-Bleue, ce sont 28 jeunes qui ont participé au montage d’une entreprise de confection de savons. Les jeunes ont ainsi profité d’une journée pédagogique pour calculer les couts du matériel, estimer le temps à consacrer à chacune des étapes, ainsi que planifier l’approvisionnement en huile essentielle (ingrédient central dans la fabrication des savons). N’oublions pas le carton recyclé, gracieuseté de Cascades Emballage carton-caisse Cabano, dédié à l’emballage.

«Tout au long du processus, les jeunes sont au cœur de l’action et des décisions avec la complicité des intervenants scolaires, de dire Marie-Ève Michaud, éducatrice responsable du Service de garde». Dans un souci de rendre service à la communauté, ils ont fait don d’une toile peinte en collaboration avec l’artiste-peintre Marie-Josée Gagnon. Mme Gagnon leur a offert des ateliers, afin de parfaire leur technique et faire l’apprentissage des couleurs, des formes et des lumières. Le thème de la toile choisi par les enfants est : l’hiver. Elle a été offerte à la Municipalité de Rivière-Bleue, qui l’installera bien en vue au Centre multifonctionnel dès que les activités pourront reprendre normalement.

La Municipalité de Rivière-Bleue souhaite remercier les jeunes pour le don de la toile. Bonne chance aux jeunes dans le cadre du concours OSEntreprendre, qui députera le printemps prochain avec l’échelon local, pour ensuite se poursuivre aux échelons régional et national. De plus, le conseil municipal de Rivière-Bleue remercie tout le personnel scolaire et l’artiste impliqués dans la démarche. Les membres du conseil soutiennent de tout cœur le développement des initiatives entrepreneuriales des jeunes, dont les effets positifs se reflètent sur leur développement, leur épanouissement, leur persévérance scolaire et la leur réussite éducative.