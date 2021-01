Lancement de la campagne « Avec nos enfants pas d’écran »

Les partenaires COSMOSS du Témiscouata et de La Matanie profitent de la Grande semaine des tout-petits pour lancer un mouvement visant à diminuer collectivement le temps passé devant les écrans.

La campagne «Avec nos enfants pas d’écran» se décline en une série d’actions et d’outils offrant des alternatives aux familles et à leur entourage, inspirés des principes des 4 petits pas pour un quotidien avec moins d’écran : Pas le matin, pas pendant les repas, pas dans la chambre de l’enfant, pas avant de se coucher.

Les partenaires COSMOSS constatent l’omniprésence des écrans dans la vie des familles et qu’il est primordial de se questionner sur leur utilisation lors des moments de loisirs. Il s’agit d’un enjeu collectif, puisque les outils numériques sont utiles et attrayants : «Que nous soyons parents, grands-parents, éducatrice ou gardien-averti, donnons-nous le défi de diminuer le temps écran de divertissement et de jouer autrement avec les tout-petits», explique Denis Blais, directeur général du CPE Les Calinours. «Il s’agit d’un enjeu majeur de santé, rappelle M. Blais. On sait que les enfants de moins de 2 ans ne retirent aucun bénéfice à être exposés à la télévision et à tout autre écran. Ils ont plutôt besoin de contacts avec les autres et de faire toutes sortes d’activités pour s’épanouir.» Ce mouvement veut souligner l’importance de la relation dans le développement de l’enfant et rappeler tout ce qu’il est possible de faire ensemble sans l’utilisation des écrans.

Il est commun que les parents aient recours aux écrans lors des transitions, c’est pourquoi un napperon s’est imposé comme outil pour l’heure des repas. Celui-ci propose des idées d’activités en attendant le repas et des questions pour favoriser les échanges en famille. Il sera distribué aux familles par le biais des organisations partenaires. S’ajouteront d’autres moyens de sensibilisation et activités au cours des prochains mois.

La Grande semaine des tout-petits est l’occasion de communiquer et de susciter le dialogue autour du développement des tout-petits, de mettre en lumière des initiatives locales et régionales qui soutiennent la petite enfance et de mobiliser l’ensemble de la société. Plusieurs activités et événements se déroulent partout au Québec tout au long de la semaine.