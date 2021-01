Trois projets alimentaires ont fait leurs preuves au Témiscouata

Trois projets alimentaires ont fait leurs preuves encore en 2020 au Témiscouata. «Le projet ‘’Jardins collectifs : un jardin pour demain’’ soutient et bâtit des liens dans les communautés par le biais de jardins. Pour sa part, ‘’Le rang partagé’’ consiste à semer un rang supplémentaire dans son jardin pour l’offrir en don. Alors que ‘’Les frigos libre-service’’ accueillent les dons alimentaires et les partagent dans les communautés», voilà le résumé fait par Jessie Nellis, chargée de projet.

Le projet «Jardins collectifs : un jardin pour demain» vient de terminer sa quatrième année de développement. Quelque 17 municipalités y ont adhéré avec 21 jardins mis en place. «Le jardin, pour plusieurs municipalités, va au-delà de s’approvisionner en légumes frais. Il favorise les échanges et la transmission des savoirs, en privilégiant les contacts intergénérationnels. Aussi, il revitalise les espaces vacants au centre des municipalités et permet aux citoyens et citoyennes de développer un sentiment d’appartenance à sa communauté», a expliqué Jessie Nellis.

L’initiative «Le rang partagé» s’adresse à tous les Témiscouatains qui ont un jardin à la maison et aux maraîchers du territoire. Elle permet d’approvisionner le troisième projet «Les frigos libre-service». Choux-fleurs, fines herbes, concombres, courges, haricots, tomates et petits fruits ont entre autres été donnés. «Ce projet a aidé grand nombre de personnes dans la communauté à maintenir une saine alimentation durant la saison estivale», a noté Mme Nellis.

Le volet «Les frigos libre-service» en était à sa troisième année. Il a donc permis de recevoir les dons de fruits et légumes dans des réfrigérateurs de juillet à la mi-octobre. «De plus, ces derniers ont servi à diminuer le gaspillage alimentaire et à donner au suivant en permettant d’avoir accès à des fruits et légumes frais», a souligné la chargée de projet. Ces frigos libre-service étaient disponibles à l’extérieur dans sept municipalités : Biencourt, Rivière-Bleue, Packington, Pohénégamook, Témiscouata-sur-le-Lac, Saint-Elzéar-de-Témiscouata et Dégelis.

«Un grand merci à tous les responsables de jardin, les bénévoles, les municipalités et à tous les autres acteurs des milieux participatifs qui se sont investis plus que jamais à permettre le maintien et la mise en place de ces initiatives en cette saison hors de l’ordinaire. Celles-ci vivent grâce à vos implications et vos efforts pour une communauté plus soudée et plus outillée pour l’avenir. Il est important aussi de souligner le beau travail du comité conseiller et de l’équipe jardin qui a su mettre en place les actions de façon sécuritaire et accessible», a mentionné Jessie Nellis.

Elle a souligné de façon particulière la participation de l’organisme porteur, la Maison des jeunes l’Entre-Deux de Cabano et des partenaires suivants : COSMOSS, le CISSS du Bas-Saint-Laurent, la MRC de Témiscouata, les Cuisines collectives, et quelques Maisons de jeunes et Maisons de familles du Témiscouata.