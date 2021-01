La saison hivernale est débutée à l’Éco-site de la tête du lac Témiscouata 

Depuis le 26 décembre dernier, l’Éco-site de la tête du lac Témiscouata invite les amateurs de plein air à profiter de ses activités pour passer un bon moment, dans le respect des normes sanitaires.

En temps de pandémie, il n’y aura pas de grand rassemblement cette année, comme pour le tournoi de pêche, mais la coordonnatrice, Leela Guilbert, vous propose de profiter du sentier de raquette. En effet, ce parcours de raquette passe à travers une végétation très variée (frênes, cèdres, forêt mixte) pour finir directement sur l’immensité du lac Témiscouata. «Ça vaut le détour, une promenade d’une heure et 30 minutes environ», précise Mme Guilbert.

C’est aussi le début d’une nouvelle saison de pêche sur la glace à l’Éco-site. Vous avez d’ailleurs la possibilité de louer une cabane à pêche pour la journée au tarif de 50 $ incluant les brimbales et le bois de chauffage (maximum de 8 personnes de la même cellule familiale). Vous devez vous procurer vos vers et permis de pêche (maximum 2 permis par cabane) avant d’arriver sur les lieux. Ils sont notamment disponibles au Gazobar à Saint-Cyprien. La réservation se fait au 418-551-0811 ou [email protected]

Un anneau de glace a également été aménagé sur le lac afin que vous puissiez patiner. De plus, trois évènements sont planifiés pour les prochains mois : une randonnée en raquette le 27 février, l’observation des étoiles en partenariat avec ASTER le 4 mars et une soirée «Contes et légendes» autour du feu le 6 mars.

Même si l’accès au public y est interdit, le chalet d’accueil est ouvert et des boissons chaudes (chocolat, soupe, café) y sont offertes à prix modique de 9 h 30 à 16 h. L’Éco-site de la tête du lac Témiscouata sera ouvert du 2 au 6 janvier ainsi que toutes les fins de semaine à compter du 9 janvier et ce, jusqu’au 7 mars. On note aussi pendant la semaine de relâche du 27 février au 7 mars. L’admission sur le site est à 3,50 $ par personne, 2 $ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans.

L’Éco-site est un organisme à but non lucratif. Ses installations sont situées au 140 route 232 Est, Saint-Cyprien (route menant à Squatec).