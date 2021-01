24e Téléradiothon de La Ressource le dimanche 17 janvier prochain

La Ressource d’aide aux personnes handicapées BSL/Gaspésie/Les Îles a annoncé la tenue de son 24e Téléradiothon le dimanche 17 janvier prochain.

Devant l’incertitude apportée par la pandémie face aux rassemblements en salle et aux déplacements des artistes vers notre région, La Ressource s’est rendue au Cabaret du Lion d’Or à Montréal pour préenregistrer des performances artistiques, animation et numéros.

C’est sous la direction artistique de Nelson Minville et dans l’œil du réalisateur Soliel Perreault de NousTV que se succèderont: Laurence Jalbert, Paul Daraîche, Patrick Norman, Nathalie Lord et Annie Blanchard. «C’est l’année où il fallait saisir l’occasion et offrir un show distinct. On le fait pareil et différemment! C’est donc un show à saveur country, que nous sommes en train de finaliser pour le 17 janvier», a déclaré Nelson Minville.

En ce qui concerne l’objectif financier à atteindre, La Ressource demeure réaliste. Il ne pourra y avoir de spectacle en salle le samedi soir, tous les revenus de billetterie sont perdus. Ajoutez l’annulation du Party de Crabe et le report de la Loterie régionale, l’atteinte du traditionnel 300 000 $ devient illusoire. Bien qu’encore ambitieux, l’objectif financier de ce Téléradiothon a été révisé à 250 000 $. Dans ce contexte financier particulier, La Ressource est heureuse d’accueillir un partenaire d’exception pour cette édition, soit les caisses Desjardins de la région du Bas-Saint-Laurent.

Grâce au partenariat avec COGECO et l’étroite collaboration de sa chaîne de télévision communautaire NousTV, le spectacle sera diffusé dans tout le territoire de La Ressource. Ainsi, dès 10 h jusqu’à 20 h le dimanche 17 janvier, la population pourra visionner l’habituel spectacle du Téléradiothon gratuitement sur les ondes de NousTV au 555, de même que sur l’ensemble des télés communautaires du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Le Téléradiothon sera aussi diffusé en ligne gratuitement sur le site internet de l’organisme, laressource.tv.

En raison de la Covid-19, La Ressource ne peut organiser de centrales téléphoniques rassemblant des bénévoles le jour de l’événement. Afin de réaliser la sollicitation téléphonique, les téléphonistes débuteront donc les appels de sollicitation du Téléradiothon au retour des Fêtes. Des bénévoles à la maison et dans les bureaux de La Ressource attendront les dons fait en téléphonant aux numéros affichés à l’écran le jour du spectacle. Les dons en ligne par carte de crédit sont également possibles et encouragés en allant sur notre site internet sécurisé - www.laressource.tv