Des outils pour s’adapter à la pression sociale

Les partenaires COSMOSS (Communauté Ouverte et Solidaire pour un Monde Outillé Scolarisé et en Santé) de la MRC de Rivière-du-Loup ont lancé des outils destinés à aider les jeunes et leurs parents à s’adapter à la pression sociale. Le Calepin voyageur «As-tu pensé à toi ?» a été créé par le Comité de diffusion des bonnes pratiques, pour le déploiement de la stratégie en prévention du stress du plan d’action 2017-2020.

Soumis à diverses sources de stress et de pression dans leur environnement, les jeunes et leurs parents sont à risque de développer un manque d’estime de soi et de confiance en eux. C’est pour les aider à faire face à cette réalité que les partenaires ont créé le Calepin voyageur. Chaque Calepin voyageur comporte différents messages décrivant un moyen pour augmenter l’estime de soi et la confiance en soi. Ils indiquent des façons possibles de diminuer la pression sociale, notamment par la communication et la bienveillance. Ils peuvent être utilisés par toute personne qui en sent le besoin.

Dès l’automne 2019, les affiches et les calepins ont été distribués sur le territoire de la MRC en formule pilote. Le contexte sanitaire lié à la COVID-19 a incité le comité à transposer les outils papier en outils numériques, accessibles en ligne : https://cosmoss.qc.ca/riviere-du-loup/les-calepins-as-tu-pense-a-toi.html.

Les partenaires COSMOSS qui ont contribué au déploiement de cette action sont : CISSS BSL secteur Rivière-du-Loup, Centre de services scolaire Kamouraska – Rivière-du-Loup, Centre de prévention du suicide, Les Grands Amis du KRTB et Travail de rue TRIP MRC.