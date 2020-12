Gel du compte de taxes à Dégelis

Le 16 décembre dernier, le maire de la Ville de Dégelis, Normand Morin, a présenté les prévisions budgétaires pour l’année 2021. On y apprend que les contribuables de la municipalité n’auront pas de hausse du compte de taxes.

«Dans un contexte de pandémie, le conseil municipal annonce un gel de la taxe foncière pour l’année 2021», a noté M. Morin. La tarification pour les services demeure également au même niveau.

«Ainsi le taux de base pour une résidence demeure à 1,105 $/100 $ d’évaluation. La taxe spéciale pour le service de la dette subit une légère diminution et passe de 0,2123 $ à 0,21 $/100 $ d’évaluation, et la taxe de secteur pour l’usine d’eau potable diminue de 0,0505 $ à 0,047 $/100 $ d’évaluation. En ce qui concerne la tarification pour les services, les couts demeurent les mêmes, soit 205 $/an pour l’aqueduc et 210 $/an pour les égouts. Le tarif pour les matières résiduelles demeure également inchangé à 165 $ par année», a expliqué le maire.

Seule la tarification pour la vidange des fosses septiques des résidences situées à l’extérieur du réseau d’égout subit une légère augmentation. Le tarif annuel passe de 97,50 $ à 100 $, et de 48,75 $ à 50 $ pour une demi-saison.

Normand Morin a également indiqué que la Ville de Dégelis reconduit pour l’année 2021 ses trois programmes de soutien financier : aide financière pouvant atteindre 5 500 $ pour la construction d’une résidence unifamiliale, et de 1000 $ jusqu’à concurrence de 2 000 $ pour l’achat d’une première résidence; soutien financier sous forme d’un prêt relié à l’immeuble pour la mise aux normes des installations septiques; aide financière visant l’acquisition d’un immeuble commercial, la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment commercial, et la création d’emploi dans les immeubles locatifs.

Mentionnons finalement qu’au 31 décembre 2020, la portion de la dette assumée par la Ville se situe à 4 850 430 $. Durant la prochaine année, la municipalité remboursera la somme de 392 050 $ en capital sur la dette.