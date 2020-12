L’Isle-Verte se lance dans la location de cabanes de pêche blanche

La Corporation de développement économique et touristique (CDET) de L’Isle-Verte a mis en place un projet de location de deux cabanes de pêche blanche à l’embouchure de la Rivière-Verte. «On fait ce pari-là, une offre struturée pour la clientèle locale, régionale et touristique», a expliqué Gérald Dionne, agent de développement rural.

Bon an mal an, ce sont plus de 80 cabanes à pêche qui prennent place sur la glace afin de permettre aux pêcheurs, des plus expérimentés aux plus novices, de pêcher l’éperlan arc-en-ciel qui fourmille sous la couche de glace. En plus d’encourager la pratique de la pêche d’hiver, la CDET souhaite augmenter les retombées économiques dans la communauté notamment avec la présence de touristes. On désire d’ailleurs développer des forfaits avec des entreprises. Ce projet permettra aussi l’initiation des enfants de niveau primaire et d’une nouvelle clientèle à la pêche blanche.

En janvier 2019, suite à l’appel de proposition du concours «Villes et villages en images!», des citoyens se sont mobilisés afin de saisir l’opportunité de contribuer au rayonnement de la municipalité de L’Isle-Verte. Ce tournage documentaire sur la pêche blanche a été l’élément déchencheur.

L’automne suivant, un don de 2 000 $ de la Fondation Héritage Faune Québec et la collaboration des élèves du département de charpenterie-menuiserie du Pavillon-de-l’Avenir, une valeur en service de 2 000 $, ont permis de fabriquer les deux cabanes à pêche de six places. Et l’hiver dernier, d’autres partenaires se sont ajoutés : la Caisse Desjardins de L’Isle-Verte (1 500 $), la MRC de Rivière-du-Loup (2 700 $) et la Municipalité de L’Isle-Verte (5 000 $). La Société Inter-Rives de l’île Verte collabore aussi en donnant accès à la billetterie du quai du village de L’Isle-Verte afin d’accueillir les clients.

On est maintenant rendu à préparer la saison de pêche à l’éperlan arc-en-ciel. Les pêcheurs installeront bientôt leurs cabanes à l’embouchure de la Rivière-Verte. La CDET embauchera une ressource à temps partiel pour la supervision des cabanes durant la période de pêche sur glace. Deux cabanes à pêche de six places sont donc disponibles durant deux mois par année. Les cabanes sont chauffées et le matériel de pêche est fourni. Le calendrier de réservation débute le 18 décembre pour se terminer le 21 février. Les réservations se prennent uniquement en ligne via le site web www.pecheisleverte.com