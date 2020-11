La Grande semaine des tout-petits se renouvelle 

La Grande semaine des tout-petits, qui se tenait du 16 au 20 novembre dernier, a été soulignée dans la MRC de Rivière-du-Loup pour une 4e année consécutive.

Les partenaires en Petite enfance de la démarche COSMOSS (Communauté Ouverte et Solidaire pour un Monde Outillé Scolarisé et en Santé) se sont une fois de plus mobilisés pour réaffirmer l’importance de faire de la petite enfance une priorité de société. Ils ont ainsi rejoint un vaste mouvement national déployé chaque année et qui culmine le 20 novembre par la Journée mondiale de l’enfance.

La Grande marche des tout-petits a été remplacée cette année par des activités adaptées au contexte actuel. 650 cartes postales ont été remises aux parents des CPE, de la Maison de la famille et de l’École Montessori, les invitant à écrire un mot doux à leur enfant. Le tout a culminé par un évènement synchronisé dans tous les milieux : à 10 h le 19 novembre, les éducatrices en faisaient partout la lecture aux enfants. Les parents ont aussi été invités à partager sur les réseaux sociaux un moment avec leurs tout-petits sous le mot clic #pourtoimonpetitloup.

Le milieu municipal a aussi contribué à cette sensibilisation, en partageant leur engagement envers la petite enfance sous le même mot clic et en mettant en valeur des initiatives municipales en faveur des tout-petits. Comme l’a déclaré Sylvie Vignet, mairesse de la Ville de Rivière-du-Loup : «Les villes et municipalités doivent être des lieux où chacun trouve sa place, peut s’épanouir, grandir et participer à la vie collective, et ce, dès la petite enfance. Nos tout-petits sont notre avenir, notre richesse, et il faut s’assurer qu’ils soient, ainsi que leur famille, au cœur de nos priorités.»

Les partenaires de la Grande semaine des tout-petits, le programme Tournesol du CISSS, les Centres de la petite enfance des Jardins jolis, de Rivière-du-Loup et des Cantons, ainsi que la Maison de la Famille du Grand-Portage et l’École Montessori de Rivière-du-Loup, remercient tous ceux qui ont participé aux activités et contribué à cette sensibilisation.