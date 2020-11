La Fondation Bon Départ de Canadian Tire verse 2 000 $ pour la prévention du suicide

L’équipe du Centre prévention suicide du KRTB remercie la Fondation Bon Départ de Canadian Tire du Québec et Dominic Paquette, propriétaire du magasin Canadian Tire de Rivière-du-Loup, pour le don de 2 000 $ remis à l’organisme.

Cet argent aidera les ressources de l’organisme à rejoindre une clientèle de 12 à 35 ans qui gravite davantage sur les réseaux sociaux (Instagram et Facebook, entre autres). «Nous souhaitons favoriser la prise de rendez-vous virtuelle via ZOOM. Ce don a aussi permis de s’abonner à ZOOM pour un an, ainsi qu’à permettre l’achat d’un nouvel équipement informatique», a-t-on précisé.

Les dernières statistiques démontrent que plus de 6 535 personnes suivent le Centre prévention suicide du KRTB sur Facebook. On note aussi 86 abonnés sur Instagram. Des publications sont diffusées chaque semaine et celles-ci permettent d’outiller, d’informer et d’échanger avec la population.

L’équipe du CPS du KRTB remercie M. Paquette pour ce geste qui aura, et qui a déjà un effet bénéfique au sein de la population. «Votre apport fait toute la différence en prévention du suicide», a-t-on conclu.