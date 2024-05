Près de 168 000 $ pour les infrastructures de transports actifs au Bas-Saint-Laurent

Une aide financière maximale de 168 303 $ a été annoncée le 2 mai par le gouvernement du Québec aux municipalités du Bas-Saint-Laurent afin de favoriser le développement et la consolidation du réseau de la Route verte et des réseaux cyclables régionaux qui s’y greffent.

Elle a pour but de soutenir des projets qui encouragent la mobilité active comme la création ou la bonification d’infrastructures permettant la pratique du vélo et d’autres moyens de déplacement actifs à des fins récréatives ou utilitaires.

«Notre région a mis en priorité le développement et la bonification de son réseau cyclable et cette aide financière vient soutenir nos efforts en ce sens. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour nos citoyens et les touristes qui adoptent un transport actif et qui empruntent la Route Verte», explique la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne.

Les sommes accordées dans le cadre du Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III), serviront à entretenir la Route verte et ses embranchements.

Les projets financés dans le cadre de Véloce III sont cohérents avec le Plan d’action en sécurité routière 2023-2028 puisqu’ils contribuent à améliorer l’offre d’infrastructures cyclables et à sécuriser les déplacements des usagers plus vulnérables.