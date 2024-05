C'est ce samedi qu'a eu lieu le gala visant à souligner le 50e anniversaire du Parc du Mont-Saint-Mathieu. Pour l'occasion, pas moins de 140 personnes y étaient réunies, dont trois des membres fondateurs, le premier président, Jean Pérodeau, ainsi que Maurice Ouellet et Robert Létourneau.

Le centre de ski du Mont-Saint-Mathieu a été fondé en 1971, mais c'est deux ans plus tard, en 1973, que le premier chalet de ski a été inauguré. Deux années ponctuées de nombreuses anecdotes, dont quelques-unes ont été racontées le 4 mai dernier au plus grand plaisir des convives. Les célébrations, repoussées par la pandémie, ont finalement pu avoir lieu dans un cadre festif.

Le gala a été l'occasion de clôturer les festivités du 50e anniversaire de la station de ski, pensons notamment à «Montagne aux 50 couleurs» qui a eu lieu cet automne. Le Parc du Mont-Saint-Mathieu a tenu à remercier ses bâtisseurs et a donc souligné l’implication dévouée de Messieurs Pérodeau, Ouellet et Létourneau. Ces derniers ont tous joué un rôle essentiel dans la création du centre de ski il y a 50 ans. Dans le cas de M. Létourneau, présent pendant cinq décennies, et président à deux époques différentes du centre de ski, la piste 19.A a été renommée en son honneur.

La directrice générale du Parc, Annie Couture, a aussi tenu à souligner l'apport de son prédécesseur, François April, directeur général pendant 13 ans et qui a participé au développement et au renouveau de la montagne.

«Quand on parle du nouveau chalet, du télésiège, c'est la signature de François April, alors nous avons tenu à lui rendre hommage et nous lui avons offert une plaque commémorative.»

Un autre ancien directeur général, Dave Gagnon, a aussi vu son travail être souligné. Les convives et les élus présents ont aussi eu droit à de nombreuses anecdotes, certaines savoureuses, sur les premiers moments de la station de ski.

PRÉSENT ET FUTUR

Le centre de ski offre aujourd'hui plus d'une trentaine de pistes. Le Parc du Mont-Saint-Mathieu prévoit l’aménagement d’un sentier d’ascension de vélo de montagne, trois sentiers de descente, ainsi qu’un sentier de type crosscountry où débutants et experts pourront s’amuser et se divertir. Un aménagement de type véloparc est aussi dans les plans.

Rappelons que l'an dernier, le Parc a aussi fait l’acquisition d’une dameuse de la compagnie Prinoth. Le modèle choisi (Bison X) a offert une technologie de pointe pour l’entretien des pistes, et a permis aussi au centre de ski de réduire considérablement ses émissions de CO2.