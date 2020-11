Bernard Généreux prône l’achat local à la Chambre des communes

«Plus que jamais, nous avons besoin d’être solidaires, de retrousser nos manches et d’encourager nos marchands qui sont les poumons de nos municipalités», a mentionné le député Bernard Généreux lors d’une intervention à la Chambre des communes à Ottawa le 25 novembre dernier.

«Aujourd’hui, je tiens à lever mon chapeau à toutes les chambres de commerce, particulièrement celles des MRC de Montmagny, de Kamouraska-L’Islet et de Rivière-du-Loup pour leurs initiatives favorisant l’achat local à l’approche de la période des Fêtes. Plusieurs entrepreneurs et artisans de mon comté, peinent à avoir le cœur aux célébrations, puisque des décisions d’affaires difficiles sont pressenties», a également indiqué M. Généreux pour souligner les initiatives locales favorisant l’achat local.

De plus, il a invité les citoyens à la solidarité et la générosité dans cette période plus difficile pour plusieurs personnes. «Je veux souligner l’audace des associations, des groupes communautaires et des fondations qui recueillent des fonds pour ceux et celles qui sont dans le besoin.

Ils mettent sur pied des activités caritatives ingénieuses; des repas bénéfices pour emporter, des couvre-visage à leur effigie, des prestations virtuelles, entre autres», a-t-il noté.

«Je tiens à donner mon appui à tous les bénévoles qui préparent des paniers de denrées pour des familles qui n’auraient jamais pensé avoir à demander de la nourriture pour subvenir à ces temps plus difficiles. Mon équipe et moi sommes là pour vous et nous vous souhaitons à tous de très joyeuses Fêtes malgré les circonstances», a conclu le député de Montmagny – L’Islet - Kamouraska – Rivière-du-Loup.