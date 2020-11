Éric Verreault prend les rênes du Parc du Mont-Saint-Mathieu

Le Parc du Mont-Saint-Mathieu a trouvé son nouveau directeur général. Le président de la Corporation de gestion du parc, Gaston Rioux, a annoncé la nomination d’Éric Verreault, entré en fonction le 23 novembre dernier.

S’étant distingué à titre de gestionnaire au sein de plusieurs organisations touristiques au cours des trois dernières décennies, monsieur Verreault se dit enthousiasmé par l’idée de contribuer au développement et au positionnement du Parc du Mont-Saint-Mathieu. Il affirme : «Étant passionné de ski alpin, je considère ce nouveau défi comme mon emploi de rêve.»

Éric Verreault a notamment oeuvré à la direction générale de Tourisme Memphrémagog, de la Fête des vendanges Magog-Orford, du Village québécois d’antan de Drummondville, du Mont Apic et du Festival de l’érable de Plessisville, de la Société de promotion du Canal de Lachine, du Parc Marie-Victorin de Kingsey-Falls, de l’Office du tourisme du Suroît et du Comité touristique de la région d’Asbestos. Il a aussi agi à titre de coach et consultant en tourisme chez Absolu Communication Marketing pendant quelques années.

Plusieurs des mandats qu’il a réalisés ont été primés sur les scènes régionale et nationale par l’industrie touristique.

Le président de la Corporation de gestion du Parc du Mont-Saint-Mathieu, Gaston Rioux, reconnaît, en Éric Verreault, un gestionnaire innovant qui saura donner une nouvelle dimension à l’expansion de cette infrastructure récréotouristique quatre-saisons.

Il précise : «le Parc du Mont-Saint-Mathieu a connu une croissance constante depuis une dizaine d’années sous l’impulsion de François April, que je remercie pour son dévouement et son engagement. Je suis convaincu que monsieur Verreault relèvera avec brio le défi de nous amener encore plus loin. Non seulement sera-t-il un actif pour notre organisation mais ses compétences seront certainement bénéfiques pour le développement de l’ensemble de l’offre touristique de notre région. Nous pouvons compter sur un gestionnaire chevronné qui a fait ses preuves partout où il est passé.»

Rappelons qu’un processus d’appel de candidatures à la direction générale avait été lancé au début du mois d’octobre, après que François April eut signifié qu’il quittait la direction générale du Parc du Mont-Saint-Mathieu au terme de 13 années. Au cours des prochaines semaines, il assurera la transition avec le nouveau directeur général. Près de 20 dossiers de candidature ont été reçus et analysés par le comité de sélection de la Corporation de gestion du Parc du Mont-Saint-Mathieu pour le poste.