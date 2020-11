Des fêtes virtuelles agréables pour les aînés du KRTB

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup (FSRDL), l’agence créative La Boite à [email protected], l’École de musique Alain-Caron (EMAC) et plusieurs partenaires s’associent pour apporter de la joie aux aînés et aux personnes seules durant le temps des fêtes, par la présentation d’un grand spectacle virtuel.

« Marc Larouche nous a proposé le concept après avoir constaté que la période des fêtes serait éprouvante pour les aînés et personnes seules. Nous avons convenu d’en devenir le présentateur, notamment à cause du côté profondément humain du projet, qui s’inscrit directement dans notre mission de mettre de la lumière dans les yeux de nos usagers et du personnel pour cette fin d’année », explique la directrice générale de la FSRDL, Isabelle Dubé.

«De plus, il touche nos usagers qui ont le plus souffert de cette pandémie, nos aînés, les bâtisseurs de notre communauté».

Le spectacle d’une heure, intitulé Les fêtes au village mettra en vedette des numéros variés d’artistes régionaux et de surprises. Élisabeth Côté et Marc Larouche animeront l’événement, aussi soutenu par La caisse Desjardins de Rivière-du-Loup et la MRC de Rivière-du-Loup via l’Entente de développement culturel 2018-2020 du MCCQ.

« Élisabeth a eu l’idée et n’a pas mis longtemps pour me convaincre. C’est un privilège de mettre un peu de joie dans le coeur des gens», souligne Marc. «Les fêtes au village», sera diffusé en direct en «Facebook live» sur la page du même nom le dimanche 20 décembre, à 14 h. Tous peuvent « aimer» la page maintenant. Le tout gravé sur DVD grâce à Servlinks communications et distribué aux résidences d’aînés de la région via les réseaux de la FSRDL et municipalité amie des aînés (MADA).