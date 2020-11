La ministre Caroline Proulx au Rendez-vous de l’industrie touristique

L’Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent accueillera la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, lors de son activité de réseautage virtuel du 1er décembre prochain.

Mme Proulx présentera les perspectives pour la saison hivernale en plus de revenir sur les différentes actions et mesures mises en place par le gouvernement et le ministère du Tourisme.

L’activité, qui est accessible à tous, se tiendra le 1er décembre 2020 de 11 h 30 à 12 h 30 de façon virtuelle. Pour s’y joindre, les gens sont invités à participer depuis leur ordinateur, tablette ou smartphone à https://global.gotomeeting.com/join/240094477 ou encore par téléphone à +1 (647) 497-9391, code d'accès : 240-094-477.