Le dernier paiement des taxes municipales de 2020 pourra être fait en personne 

L’hôtel de ville de Rivière-du-Loup sera exceptionnellement ouvert sans rendez-vous, les 2 et 3 décembre prochains, pour les citoyens qui désirent effectuer le paiement de leurs taxes municipales en personne au comptoir du Service finances et trésorerie situé au sous-sol.

«Par mesure de prévention, les édifices de la Ville sont partiellement ouverts au public depuis plusieurs mois afin de protéger à la fois les citoyens qui nous visitent et les employés qui les accueillent, explique le directeur du Service des finances et de la trésorerie, Jacques Moreau. Habituellement, la prise de rendez-vous est nécessaire pour rencontrer un employé de la Ville, y compris pour le paiement des taxes municipales en personne à notre comptoir. Comme plusieurs citoyens se sentent plus à l’aise d’effectuer cette opération en personne en transigeant avec nous, en particulier lorsque l’échéance d’un paiement approche, il faut s’avoir s’adapter et offrir des solutions.»

Par ailleurs, il s’agira du dernier paiement de taxes municipales exigible pour l’année 2020. La possibilité de payer ses taxes municipales en quatre versements, plutôt que trois, a fait l’objet de nombreux commentaires positifs. «On sent que ça fait une différence pour plusieurs personnes, précise M. Moreau. C’est pourquoi la décision prise l’an dernier de répartir le paiement des taxes en ajoutant un versement se révèle très appréciée en contexte de pandémie : cela permet d’enlever un peu de pression sur les ménages qui ont parfois dû composer avec des défis financiers dans les derniers mois.»

Les citoyens qui se présenteront au 65, rue de l’Hôtel-de-Ville à l’occasion de ces journées d’accueil sans rendez-vous devront respecter les consignes sanitaires en vigueur, notamment porter un masque et le conserver pour toute la durée de la visite. La désinfection des mains à l’arrivée sera également obligatoire et il sera demandé de conserver en tout temps une distance minimale de deux mètres (six pieds) avec toute autre personne. L’entrée se fera à partir du stationnement, côté est.

Comme toujours, le paiement des taxes municipales peut se faire par Internet via le portail web des différentes institutions bancaires. C’est d’ailleurs l’option recommandée par la Ville puisqu’elle constitue la façon la plus simple et rapide de faire un paiement, tout en demeurant très sécuritaire. Les paiements peuvent également être effectués dans les guichets automatiques. De plus, il est toujours possible de prendre entente avec le Service finances et trésorerie afin de bénéficier du mode de versements égaux ou des paiements bancaires préautorisés en remplissant le formulaire disponible dans le site web de la Ville à l’adresse VilleRDL.ca, menu Ville, section Finances.

Les citoyens qui éprouvent des difficultés à effectuer leurs paiements sont invités à communiquer sans tarder avec le Service des finances et de la trésorerie au 418 867-6710 ou à [email protected] afin de discuter de solutions personnalisées. Autrement, la Ville procédera aux prélèvements bancaires préautorisés et à l’encaissement des chèques postdatés le 3 décembre prochain.