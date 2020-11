Pohénégamook dévoile ses ambassadeurs

La Ville de Pohénégamook a dévoilé le 13 novembre dernier les lauréats de la toute première édition du Prix Ambassadeur. Le concours visait à dénicher l’entreprise, l’organisme et la personnalité ayant le plus fortement contribué au rayonnement positif de la municipalité au cours de la dernière année.

Le prix de la catégorie «Entreprise ambassadrice» a été remporté par la microbrasserie Le Secret des Dieux. Cette entreprise fait rayonner Pohénégamook par ses produits, distribués dans plus de 200 points de vente au Québec, dont les noms et les étiquettes font référence à des facettes du patrimoine local. Le Secret des Dieux s’implique également auprès de plusieurs organismes locaux et développe de belles collaborations avec des entreprises de la région. Dans le contexte de pandémie, la microbrasserie a su se réinventer avec son service de plats à emporter, l'organisation d'un spectacle virtuel et le réaménagement de ses espaces afin de continuer à servir sa clientèle tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Félicitations à la microbrasserie Le Secret des Dieux qui se mérite un prix de 750 $.

La corporation Verger patrimonial du Témiscouata a décroché le prix de la catégorie «Organisme ambassadeur». Cet OBNL a mis en place un marché fermier hebdomadaire permettant à la communauté de s'approvisionner en produits régionaux. De plus, il a contribué à renforcer l'autonomie alimentaire du Transcontinental en garnissant les tablettes des Frigos partagés avec des légumes frais produits localement. L’organisme travaille également avec de nombreux partenaires afin de dynamiser le secteur agroalimentaire et de mettre en valeur le potentiel gourmand de Pohénégamook. Bravo à toute l’équipe du Verger patrimonial du Témiscouata qui remporte un prix de 750 $.

La lauréate de la catégorie «Personnalité ambassadrice» est Andrée-Anne Dumont. Cette jeune maman de 36 ans entraine les membres de deux clubs de course sur route, soit celui de Pohénégamook et celui de Témiscouata-sur-le-Lac. Malgré la pandémie, au cours des derniers mois, elle a couru un demi-marathon, a fait un triathlon-sprint et a effectué un demi-Ironman... en plus d'accompagner le Dr. Guildo Côté dans une partie de son défi «24 heures de vélo» au profit de la Fondation de la santé du Témiscouata. Pour couronner le tout, en avril 2020, cette athlète a reçu la plus haute distinction du gala méritas de Triathlon Québec, soit «Meilleure athlète élite de niveau provincial». En plus des compliments de la Ville, Mme Dumont recevra un prix de 500 $.

Impressionné par le dossier de candidature de Isabelle Nisole, le jury a décidé de lui décerner un prix «Coup de cœur». Depuis de nombreuses années, cette citoyenne immortalise les endroits iconiques de Pohénégamook en peignant de sublimes aquarelles et en pratiquant la photographie. Autrice et illustratrice de talent, elle fait vivre la légende de Ponik à travers son livre Mystère sur le lac Pohénégamook... et si c'était vrai ? Par ailleurs, étant propriétaire d'un établissement d'hébergement, elle se fait un point d’honneur d’accueillir les visiteurs de passage dans la région en leur présentant Pohénégamook sous son meilleur jour. Nos applaudissements à Mme Nisole qui se mérite un prix spécial de 250 $.

Pour terminer, les gagnants du concours de photos «Coup de cœur Pohénégamook» qui permettait aux citoyens de participer au Prix Ambassadeur en partageant une photo sur Facebook révélant ce qu’ils apprécient à Pohénégamook sont : Kim Blier, Normand Charest et Sylvie Jolicoeur. Ils se méritent chacun un bon d’achat d’une valeur de 50 $, échangeables dans un commerce local.

La mairesse de Pohénégamook, Louise Labonté, se dit très fière des candidatures déposées. «Je suis très impressionnée de la qualité des dossiers que nous avons reçus. Il va sans dire qu’au sein de notre communauté, nous comptons plusieurs citoyens inspirants qui contribuent à ce que notre ville soit un milieu vivant et positif».

Une vidéo présentant les lauréats de la première édition du concours Prix Ambassadeur peut être visionnée sur la page Facebook de la Ville. Le conseil municipal tient également à remercier tous les participants du concours, qui s’impliquent quotidiennement à faire de Pohénégamook un endroit dynamique et où il fait bon vivre.