Héma-Québec tiendra une collecte de sang à Rivière-du-Loup le 30 novembre et le 1er décembre prochain. En raison de la pandémie de la COVID-19, vous devez obligatoirement prendre un rendez-vous pour effectuer cette généreuse action qui sauve des vies.

On vous invite à prendre un rendez-vous à l’adresse courriel [email protected] ou en téléphonant au 1 800 343-7264, option 3. La collecte de sang se déroulera donc le lundi 30 novembre et le mardi 1er décembre, de 13 h 30 à 20 h à l’Hôtel Levesque, 171, rue Fraser, Rivière-du-Loup. L’objectif de donneurs pour cette collecte est de 200 personnes par jour.

Votre don de sang peut servir à traiter des patients atteints de cancer, contribuer au succès de la chirurgie d’un accidenté de la route et même permettre au nouveau cœur d’un greffé de battre pour la première fois.

Toute personne en santé âgée de 18 ans et plus répondant aux critères d’admissibilité d’Héma-Québec peut donner du sang. Cependant, des délais inter-don sont à respecter, soit 56 jours pour un homme et 84 jours pour une femme. Il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et s’assurer de bien manger avant de se présenter à la collecte. Pour plus d’informations, il est possible de consulter le https://www.hema-quebec.qc.ca section DONNEURS.