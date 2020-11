L’Isle-Verte veut des changements pour la route 132

Interdiction des véhicules lourds, vitesse réduite, corridor cycliste, traverses piétonnières et voie d’évitement, autant d’éléments qui pourraient contribuer à rendre la route 132 plus sécuritaire pour les piétons et les cyclistes dans le périmètre urbain de L’Isle-Verte. La Municipalité a entrepris des démarches en ce sens auprès du ministère des Transports.

«Nous avons une belle ouverture de la part du ministère des Transports du Québec», a mentionné Guy Bérubé, directeur général de la Municipalité de L’Isle-Verte. Le 10 novembre dernier, les membres du conseil municipal ont adopté une résolution afin d’officialiser cette demande.

«Nous avons eu des représentations de citoyens qui trouvaient qu’il y avait trop de trafic lourd sur la route 132, ils demandaient que seulement les livraisons locales soient permises», a expliqué M. Bérubé.

Rappelons que l’ouverture du tronçon de l’autoroute 20 entre L’Isle-Verte et Notre-Dame-des-Neiges a eu lieu le 9 novembre 2015. Cette portion de route de 14,6 kilomètres permet depuis aux véhicules de passer à l’extérieur du village de L’Isle-Verte.

La Municipalité a envoyé une lettre aux transporteurs pour leur suggérer d’emprunter plutôt l’autoroute 20 si cela était possible. «Ça prend de la bonne volonté», a noté le directeur général.

CYCLISTES ET PIÉTONS

On souhaite également améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons avec certains changements dans le périmètre urbain de L’Isle-Verte. Une réduction de la limite de vitesse sur la route 132, la création d’un corridor cycliste, l’ajout de traverses piétonnières, une signalisation accrue et des voies d’évitement font partie des possibilités.

«On a effectué une demande d’aide financière, on va continuer à travailler là-dessus. On a toujours eu une très belle collaboration avec le ministère des Transports», a conclu Guy Bérubé. Des changements sont souhaités en 2021, mais tout déprendra de la vitesse à laquelle le dossier avancera.