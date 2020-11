La Cour de circuit de L’Isle-Verte est restaurée

Depuis aout dernier, un important chantier s’est mis en branle afin de restaurée une grande partie de l’enveloppe extérieure de la Cour de circuit de l’Isle-Verte, reconnue comme un monument historique tant par le gouvernement provincial que fédéral. Des subventions totalisant 56 400 $ ont été octroyées par Parcs Canada et par le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ).

Ces aides financières ont été obtenues dans le cadre du Programme national de partage des frais pour les lieux patrimoniaux et du Programme d’aide aux immobilisations du MCCQ. «La Fondation du patrimoine de L’Isle-Verte n’a pas déboursé pour ce projet était donné que la Cour de circuit de L’Isle-Verte est considérée comme un lieu historique par les deux paliers de gouvernement. Notre investissement a été tout le temps bénévole mis pour préparer ce projet. C’était la troisième fois qu’on le présentait. Cette année, c’était la bonne. Cela aurait été difficile de maintenir nos présentations de spectacles (ils ont été mis sur pause) et de mener les travaux de restauration en même temps», explique la trésorière de la Fondation du patrimoine de L’Isle-Verte et chargée de projet, Gilberte Chassé.

À ce jour, les portes et fenêtres, la galerie, le toit et tout le revêtement extérieur ont été réparés, grattés et repeints selon les exigences des deux organismes gouvernementaux quant aux lieux d’importance patrimoniale. La réalisation des travaux a été confiée à Construction Réal Desjardins et fils inc. de Saint-Arsène après un appel de soumissions auprès de quatre entreprises selon le devis préparé par l’architecte, Alfred Pelletier.

«L’édifice en avait vraiment besoin. La dernière grande restauration de la Cour de circuit datait de 2000. Ça tombait vraiment à point pour éviter d’autres problèmes dans l’avenir», complète Mme Chassé.

Le 25 avril 1979, le ministre des Affaires culturelles du gouvernement du Québec, Denis Vaugeois, classe l’immeuble comme monument historique. En 1981, le Palais de justice est reconnu comme lieu historique national par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. La Cour de circuit de L’Isle-Verte, située au 199, rue Saint-Jean-Baptiste, est utilisée comme Centre d’interprétation de la justice et lieu de diffusion culturelle.