Notre-Dame-du-Portage tiendra un Salon des artisans les 28 et 29 novembre

Dans le but de mettre en vitrine des produits à saveur locale, la municipalité de Notre-Dame-du-Portage annonce qu’elle convertira le Chalet des sports du 200, côte de la Mer en Salon des artisans le temps d’une fin de semaine, les 28 et 29 novembre.

L’occasion est donc idéale pour acheter local et faire le plein de cadeaux originaux à l’approche du temps des Fêtes. Les visiteurs pourront discuter avec les artisans présents et en apprendre davantage sur leurs produits et leurs méthodes de création.

En plus de la présence des artisans, curieux jouiront d’une ambiance musicale, de breuvages chauds, gracieuseté du Café du Clocher, et d’un accueil personnalisé de la part d’un sympathique monsieur à la barbe blanche et au costume rouge. Le bruit court que ce dernier leur réserve une petite surprise.

Étant donné les circonstances, la municipalité demande la collaboration des visiteurs pour assurer le respect des mesures sanitaires émises par le gouvernement. Voici les mesures en vigueur :

Port du masque obligatoire;

Désinfection des mains obligatoire;

Aucune manipulation des produits, hormis à l’achat;

Un maximum de (8) visiteurs sont autorisés dans la salle. Une pièce d’attente pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes sera également aménagée. La liste des artisans présents, l’horaire du salon et toute autre information complémentaire sont détaillées sur le site Internet - www.municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca et sur l’évènement Facebook Salon des artisans 2020 de Notre-Dame-du-Portage.