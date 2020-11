Sondage sur l’aménagement d’un sentier de ski de fond dans le parc côtier Kiskotuk

Les citoyens de la région sont invités à remplir un court questionnaire afin de sonder leur intérêt pour l’aménagement d’un sentier de ski de fond sur le territoire du parc côtier Kiskotuk, situé entre Cacouna et L’Isle-Verte.

«L'objectif de ce sondage est de démontrer à la Société du parc côtier Kiskotuk et ses partenaires que l'enthousiasme des citoyens pour un tel projet justifie les efforts nécessaires à son aménagement. Ce type de projet demande un investissement considérable en termes de temps, de travail et d'argent. Nous croyons qu’une démonstration d’intérêt des citoyens est un facteur crucial pour susciter l’adhésion du conseil d’administration et de ses partenaires à notre projet», expliquent les instigateurs de cette initiative, Stéphanie Robert et Jean-Christophe Dubé.

L’idée d’aménager un sentier de ski de fond au sein du parc côtier Kiskotuk a émergé de leur volonté de profiter des magnifiques paysages et de la biodiversité exceptionnelle de ce territoire durant la période hivernale. L'aménagement d'un sentier de ski de fond permettrait d'offrir aux citoyens ainsi qu'aux touristes un lieu unique et attrayant pour pratiquer cette activité à proximité de leurs milieux de vie. L’aménagement d'un sentier de ski de fond ajouterait une activité complémentaire à l'offre actuelle du parc côtier Kiskotuk.

Pour consulter et remplir le sondage, il est nécessaire de se rendre à l’adresse électronique suivante : https://bit.ly/3oviOaT