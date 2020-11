Reconnaissance pour trois membres du personnel de l’École secondaire de Cabano

Le 4 novembre, la Fondation Monique-Fitz-Back a souligné l’implication et l’engagement de 19 intervenantes et intervenants du milieu de l’éducation provenant de 16 régions du Québec. Au Bas-Saint-Laurent, trois membres de l’École secondaire de Cabano ont mérité cet honneur.

Éric Forcier, technicien en travaux pratiques, René Beaulieu et Sylvain Thériault, enseignants, sont impliqués dans le projet Serre-Vie depuis son démarrage en 2014. Si MM. Forcier et Beaulieu en sont les fondateurs, M. Thériault s’est donné plus particulièrement comme mandat la revitalisation de la cour arrière. «Je suis la troisième roue du projet Serre-Vie», a-t-il lancé.

Le projet Serre-Vie, c’est trois serres, dont une d’environ 130 pieds de long, qui ont été construites et sont sous la responsabilité des deux fondateurs du projet et des élèves.

La quasi-totalité d’entre eux mettent la main à la pâte chaque année pour faire pousser fruits et légumes. Un bar à salade autonome a même été mis en place à l’école pour offrir des collations santé.

«Dans la cour arrière, nous avons mis 15 arbres ornementaux en terre, des pommiers et des cerisiers. Nous sommes partis d’une cour en friche pour amener des notions de développement durable. On travaille aussi pour réaménager une côte avec des petits arbustes et des fruits», a expliqué Sylvain Thériault. «Je me suis également impliqué dans la recherche de commanditaires pour la serre géodésique, j’ai fait beaucoup de démarches», a-t-il ajouté, tout cela pour bonifier l’offre à l’École secondaire de Cabano.

Ils sont aussi à l’origine d’une nouvelle classe extérieure à l’école. En plus de motiver les élèves, la classe extérieure a été réalisée pour intégrer la matière scolaire aux activités de Serre-Vie.

La remise des prix de la Fondation Monique-Fitz-Back avait pour thématique Jeune source d’énergie. Elle s’est tenue sur le web en partenariat avec le Mouvement Desjardins, partenaire de prestige.