Vétérans en valeur voit le jour

Une nouvelle initiative pour souligner l’importance de la contribution de nos militaires et vétérans est lancée. Dans le cadre de cette commémoration du Jour du souvenir, Vétérans en valeur, un espace virtuel public et une marque de commerce, sont lancés pour valoriser le travail de militaires actifs et vétérans.

C’est par l’intermédiaire des médias sociaux qu’à chaque semaine, un vétéran (Ancien Combattant, militaire à la retraite ou militaire encore actif) sera mis en lumière. Le projet Vétérans en valeur est un moyen virtuel concret mis en ligne pour démystifier, partager et faire connaitre dans la communauté civile des gestes d’exception posés par des vétérans dans des contextes souvent très difficiles. L’objectif est aussi de aussi faire connaitre ceux qui, à la fin de leur service, ont démarré une entreprise ou intégré un emploi mettant ainsi à contribution leur vastes expériences et compétences.

À la fois, une marque supportée par un logo spécifique voit le jour, soit «Propriété Vétérans de valeur», qui identifiera et indiquera que l’entreprise appartient à un vétéran. Les vétérans voulant s’afficher dans leurs commerces pourront désormais le faire avec fierté. Le credo du projet : Reconnaitre, valoriser, remercier. À chaque semaine, une publication décrivant un geste exceptionnel posé durant la carrière active du militaire ou une description du parcours d’un vétéran ayant réintégré la vie civile sera effectuée.

L’initiateur du projet, Joseph Éric Tremblay, a comme beaucoup de Canadiens et Canadiennes, servi au sein des forces armées canadiennes. En tant que membre du Royal 22e Régiment, il participé entre autres à deux missions de l’ONU en 1993 et 1995 en Bosnie-Herzégovine et il a reçu une citation à l’ordre du jour pour un geste posé en 1993. Pendant son service, il a vu de nombreux gestes extraordinaires posés par des militaires et jamais connus de la population. À sa sortie des Forces canadiennes, il a rencontré beaucoup de vétérans qui ont réintégré la vie civile en remettant au service de la communauté leurs expériences, leur bagage. À la suite de ces rencontres, Joseph Éric Tremblay avait le désir de faire connaitre ces hommes et ces femmes d’exception, qui aujourd’hui encore, sont des acteurs importants et un apport pour la communauté.

Joseph Éric Tremblay est retraité des Forces canadiennes depuis 2001, il est aujourd’hui entrepreneur, consultant, enseignant et formateur. Il est impliqué dans de nombreux projets au Bas-Saint-Laurent tel que le Projet Komodo au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir de Rivière-du-Loup.