Le député Blanchette-Joncas rend hommage à nos anciens combattants 

À l’occasion du jour du Souvenir, le député fédéral de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, a rendu hommage aux militaires qui ont donné leur santé ou même leur vie pour préserver nos valeurs.

«Ces hommes et ces femmes ont accepté de prendre d’importants risques pour accomplir leur mandat. Nous nous souvenons évidemment des militaires qui ont pris part aux deux Grandes Guerres, mais aussi en Corée et dans des missions comme en Bosnie et en Afghanistan», souligne M. Blanchette-Joncas.

Dimanche dernier, le député Blanchette-Joncas s’est joint aux participants à la cérémonie tenue au NCSM d’Iberville à Rimouski. Il a pu déposer une couronne commémorative aujourd’hui au cénotaphe de Rimouski.

Par la suite, le jour même à Témiscouata-sur-le-Lac, avec le père et le frère du caporal Carl Jason Dunphy, Mandy et Jimmy, il s’est recueilli au cénotaphe du parc Clair Soleil. Lui-même petit-fils d’un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, le caporal d’artillerie s’est enlevé la vie en février 2017 après une troisième mission en Afghanistan.

«Le frère du caporal Dunphy m’a livré un vibrant message pour que nous soutenions davantage les gens qui reviennent d’opérations militaires sur le terrain. Tous n’y perdent pas la vie, mais souvent et malheureusement, ils s’engagent au péril de leur santé ou de leur intégrité physique. Ces soldats aussi ne doivent jamais rester oubliés», insiste Maxime Blanchette-Joncas. N’oublions jamais.