Un sondage pour connaitre les besoins en création numérique des Louperivois

La Bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup invite les citoyens de 10 ans et plus à répondre à un court sondage, concernant un espace de création numérique à venir dans ses futurs locaux, un Médialab.

La rénovation et l’agrandissement de la bibliothèque permettront bientôt d’offrir des espaces mieux adaptés aux besoins des différents types de clientèle qui la fréquentent, qui ont naturellement bien évolué ces dernières décennies. C’est dans cet esprit qu’une superficie de 30 mètres carrés a été réservée pour la création numérique et les nouvelles technologies, ainsi qu’on en retrouve de plus en plus fréquemment dans les bibliothèques publiques modernes.

Cet espace sera un lieu d’apprentissage et de partage des connaissances. Il sera doté d’équipements pouvant servir à toute la communauté, autant l’adolescent qui a un projet musical en tête, l’étudiant qui veut peaufiner un projet scolaire multimédia, le futur entrepreneur qui veut tester un produit ou encore l’ainé qui souhaite numériser ses cassettes VHS ou ses diapositives.

De l’imprimante 3D à l’équipement musical en passant par l’ensemble des logiciels spécialisés disponibles, l’éventail des appareils et technologies envisageables est cependant large. Les résultats de la consultation en ligne permettront de cibler les équipements et les activités à retenir pour le futur Médialab, pour ainsi s’assurer qu’il réponde le mieux possible aux besoins des Louperivois.

Les citoyens sont donc conviés à répondre nombreux au sondage d’ici le 10 décembre, en se rendant à VilleRDL.ca/sondages.