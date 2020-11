Le député Bernard Généreux reprend les visites scolaires

Au tout début de son deuxième mandat, le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux a cumulé des rencontres avec des centaines de jeunes des institutions scolaires primaires à collégiales des quatre coins de la circonscription. Récemment, une invitation à participer à un cours à la Polyvalente de La Pocatière lui a permis d’adapter le contenu des présentations précédemment réalisées aux exigences sanitaires en vigueur.

«Au cours des dernier mois, j’avais mis le projet des rencontres scolaires sur la glace. Il y a quelques jours, Fabrice un étudiant de la Polyvalente de La Pocatière m’a interpelé. Mon équipe et moi avons alors travaillé de concert avec sa professeure du cours ''Projet personnel d'orientation'' pour identifier une façon de mener un atelier interactif sur la vie d’un parlementaire fédéral et nous avons trouvé», indique le député. Une connexion internet, un logiciel de vidéoconférence, un questionnaire et une classe intéressée, tout y était.

«Ce que je préfère, c’est d’avoir l’opportunité, à travers ces 40 à 60 minutes de discuter avec des étudiants. Leurs points de vue sont tellement riches et c’est un privilège pour moi de partager avec eux leurs visions du monde, poursuit Bernard Généreux. J’adore allumer la flamme de l’intérêt envers la politique à tous les paliers chez les jeunes, d’encourager les filles à s’y impliquer et de sentir qu’à la fin, les élèves comprennent concrètement l’impact de celle-ci sur littéralement tous les aspects de leurs vies.»

Une sélection de plusieurs présentations sont disponibles aux éducateurs, soit sur le parcours professionnel du député Bernard Généreux et comment les choix de carrière sont interconnectés, soit le cheminement d’un projet de loi au et les notions de bases sur le Parlement d’Ottawa ou encore le système démocratique canadien et les élections. Elles varient en fonctionne de l’âge des élèves, du cours ou encore s’il s’adresse au Parlement étudiant.

«Je profite de l’occasion pour encourager les professeurs qui doivent sans cesse se réinventer dans un contexte d’insécurité, de défis technologiques, de manque de personnel, etc. Je suis à même de constater votre résilience et votre créativité. Sachez qu’il me fait plaisir d’illustrer cette matière en complémentarité avec vos cours. N’hésitez pas à faire appel à moi», conclut le député Généreux.