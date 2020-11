Bonification du financement des organismes communautaires pour les familles

Un investissement supplémentaire de 157 725 $ pendant cinq ans est accordé aux organismes communautaires qui soutiennent les familles de la région ou de la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata afin qu’ils aient les moyens nécessaires pour accomplir leur mission. Le député Denis Tardif, au nom du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, en a fait l’annonce le 9 novembre.

Au total, 85 millions de dollars sur cinq ans sont accordés aux organismes communautaires Famille (OCF) des différentes régions du Québec. Le gouvernement du Québec respecte ainsi son engagement de mieux soutenir le développement des enfants en épaulant davantage les ressources de première ligne sur le terrain qui travaillent directement auprès des familles, dont les plus vulnérables. Cette bonification du financement permettra de soutenir plus de 280 organismes avec un financement à la mission de 130 000 $ par année.

Les maisons de la famille des Basques, du Grand-Portage, du Témiscouata, le Regroupement Acti-Famille et Re-Source Famille bénéficieront donc d’un financement total de 130 000 $ par année pendant cinq ans. Pour la majorité de ces organismes, cet investissement supplémentaire représente une bonification de leur financement annuel de 33 133 $.

«Le gouvernement est à l’écoute des besoins des familles du Québec. Cette annonce sur le financement supplémentaire des organismes communautaires familles va en ce sens. C’est une excellente nouvelle pour les familles des trois MRC que je représente. Je suis heureux de savoir que des organismes communautaires sont présents auprès des parents et des familles de ma région et surtout, qu’ils auront les moyens d’intervenir, principalement en ces temps plus difficiles», explique le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif.

Concrètement, cette aide supplémentaire significative sur cinq ans permettra de bonifier et d’assurer le soutien à la mission globale des OCF en leur octroyant un financement de 130 000 $ annuellement pour les cinq prochaines années, incluant 2020-2021, comparativement à 98 000 $ en moyenne en 2019-2020.