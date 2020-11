Eau 5 étoiles : trinquons à la qualité de l’eau potable louperivoise

À l’occasion du symposium virtuel sur la gestion de l’eau de Réseau Environnement, la Ville de Rivière-du-Loup a reçu la plus haute attestation de qualité du Programme d’excellence en eau potable (PEXEP), soit 5 étoiles. Concrètement, cela signifie que la qualité de l’eau potable produite à Rivière-du-Loup est en tout temps de trois fois supérieure aux normes actuelles du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

La vice-présidente du secteur Eau de Réseau Environnement, Marie-Claude Besner, a profité de l’occasion pour féliciter la Ville, l’administration et tout le personnel, en les encourageant à continuer dans la voie de l’excellence, afin de fournir une eau de qualité supérieure à leurs citoyennes et citoyens.

Variant d’une à cinq étoiles, les attestations récompensent les installations de traitement d’eau qui se sont démarquées sur trois aspects au cours de l’année 2019 : la qualité supérieure de l’eau produite par rapport à la règlementation en vigueur, la constance de production, ainsi que les efforts soutenus pour l’amélioration continue des procédés et de leur opération.

Pour atteindre la plus haute classification, les municipalités participantes doivent donc produire une eau 100 % qualité, 100 % du temps. Cette assurance d’une qualité continue constitue une autre excellente raison pour les Louperivois de définitivement mettre de côté l’eau embouteillée. En plus de ne pas être soumise aux mêmes standards de tests et d’être annuellement très onéreuse, l’eau embouteillée génère une quantité astronomique de déchets plastiques qui finissent au mieux au centre de tri, souvent au site d’enfouissement et, au pire, dans la nature. Autant de raisons de trinquer avec un grand verre d’eau… du robinet!

Mis sur pied en 2000, le Programme d’excellence en eau potable Traitement (PEXEP-T) est l’adaptation québécoise du Partnership for Safe Water de l’American Water Works Association. Il s’adresse aux organisations disposant d’installations de traitement de filtration d’eau de surface désireuses d’améliorer leurs performances et de protéger la santé publique.