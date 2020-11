La Chambre de commerce du Témiscouata appuie le projet d’aréna et de centre récréatif

Denis Blais, porte-parole du comité du oui, a laissé savoir que la Chambre de commerce du Témiscouata appuyait le projet d’aréna et de centre récréatif à Témiscouata-sur-le-Lac. Elle rejoint ainsi d’autres organismes d’importance travaillant au développement économique des communautés à savoir la MRC, la SADC et la corporation Avantages Témiscouata.

Dans sa lettre d’appui, la présidente Joëlle Picard mentionne : «Rares sont aujourd’hui les projets qui se révèlent structurants pour le développement économique d’une région tel que la nôtre. Le projet aréna et centre communautaire fait partie de ces projets d’infrastructures majeurs dont la réalisation, dans le respect des principes de développement économique et d’acceptabilité sociale, permettra de relever d’importants défis.

Création d’emplois, croissance économique, ne sont que quelques-uns des avantages associés au déploiement de ces projets. Nous avons tous à cœur une vie harmonieuse pour le Témiscouata. Cependant, nous devons être conscients que nos besoins économiques seront très importants durant les mois et années à venir.»

Selon la Chambre de commerce, «le secteur visé pour le centre communautaire aura sans contredit un potentiel de développement exceptionnel. La proximité du lac Témiscouta offre beaucoup de possibilité d’aménagement domiciliaire pour la venue de jeunes familles et de retraités et pouvant offrir des vues imprenables sur le paysage et la ville ainsi que des attraits diversifiés. Ce sera une vision inspirante et surtout réaliste pour créer un milieu de vie où les activités résidentielles, récréotouristiques et commerciales peuvent cohabiter ensemble. Tandis que le projet aréna est un incontournable pour nos sportifs qui ont très hâte de pouvoir s’adonner à leurs sports favoris.»

«Dans le contexte que nous connaissons présentement, peut-on réellement se passer d’un projet d’investissement qui créerait et maintiendrait, durant ses phases de développement et de construction, plusieurs emplois directs et indirects ici au Témiscouata? Force est d’admettre que peu de projets d’infrastructure peuvent actuellement être aussi significatifs quant à leur apport à l’économie témiscouataine», a souligné Mme Picard dans sa lettre d’appui au nom des membres du conseil d’administration de la Chambre de commerce du Témiscouata.