Techniques juridiques maintenant offert au Centre d’études collégiales du Témiscouata

En partenariat avec le Cégep de la Gaspésie et des Îles, le Centre d’études collégiales du Témiscouata (CÉCT) annonce l’ajout du DEC en Techniques juridiques à sa liste de programmes.

Déjà offerte par le Cégep de la Gaspésie et des Iles au campus de Carleton-sur-Mer en formule hybride, cette formation sera désormais accessible par les étudiants du CÉCT qui pourront suivre les cours de formation générale sur place, au Témiscouata, et ceux de la formation spécifique à distance.

«L’ajout de ce nouveau programme est un atout intéressant pour la région du Témiscouata puisqu’il vient bonifier l’offre de formation postsecondaire sur son territoire» explique la directrice du Centre, Édith Saint-Amand. «On veut garder nos jeunes dans la région et la formation à distance répond à cet objectif» ajoute-t-elle. Pour sa part, le directeur des études du Cégep de la Gaspésie et des Îles, Jean Gagné, est enthousiaste : «Notre équipe enseignante a développé une expertise en matière d’enseignement hybride et nous sommes heureux de rendre disponible en région périphérique une offre de formation technique de qualité». Les étudiants inscrits pourront donc étudier dans leur région et bénéficier d’un environnement d’études exceptionnel.

Rappelons que le CÉCT a ouvert ses portes en 2017 à la suite d’une initiative conjointe entre le Cégep de La Pocatière et le Cégep de Rivière-du-Loup. En plus de ce nouveau programme, l’établissement d’enseignement offre aussi trois programmes d’études soit Tremplin DEC, Sciences humaines et Techniques d’éducation spécialisée. Le CÉCT est également impliqué dans plusieurs formations et perfectionnements destinés aux entreprises du Témiscouata. Pour en savoir plus, on peut consulter le site web du Centre au www.cectemiscouata.ca.