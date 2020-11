L’économie sociale, une solution pour une meilleure relance

C’est le 1er novembre qu’a débuté officiellement le Mois de l’économie sociale. Profitant de cet événement, Économie sociale Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec le Chantier de l’économie sociale et les 21 autres Pôles d’économie sociale du Québec, souhaitent lancer un message fort : l’économie sociale s’impose comme une solution pour une meilleure relance du Québec, axée sur la transition écologique et sociale.

«La pandémie a contribué à révéler au grand jour les lacunes du système actuel et un nombre grandissant de personnes et d’organisations ont commencé à élever leurs voix pour exiger que la relance économique du Québec soit plus inclusive et plus durable. Cette relance doit notamment être axée sur la transition écologique et sociale, viser une qualité de vie décente pour tous, reconnaître la valeur du travail de chacun, mais surtout, donner à toutes les communautés les moyens de prendre en charge leur propre développement», souligne Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l’économie sociale. «Alors que le Mois de l’économie sociale s’amorce, c’est un moment tout indiqué pour rappeler que l’entrepreneuriat collectif généré par les organismes à but non lucratif avec volet marchand et les coopératives peut répondre efficacement à ces préoccupations ainsi qu’aux enjeux économiques modernes du Québec».

UNE ÉCONOMIE AUX MULTIPLES VISAGES

Déjà, un mouvement fort d’entrepreneuriat collectif est présent au Québec. Dans le Bas-Saint-Laurent, plus de 300 entreprises d’économie sociale proposent des solutions aux défis auxquels font face les communautés, notamment dans les services de proximité, les services d’aide à domicile, les centres de la petite enfance; autant de secteurs névralgiques durant cette crise sanitaire.

L’édition 2020 du Mois de l’économie sociale s’articule autour des cinq sous-thèmes qui caractérisent l’univers de l’économie sociale : 1) le caractère durabilité, 2) la présence locale, 3) la prospérité, 4) l’inclusion et 5) la participation. Ces volets fondamentaux de l’entrepreneuriat collectif seront mis en lumière au cours du Mois de l’économie sociale pour démontrer comment cette économie qui place l’humain au cœur de ses préoccupations contribue à la qualité de vie dans nos collectivités.

Pour en apprendre davantage sur les cinq sous-thèmes de l’économie sociale et obtenir des informations sur la programmation d’activités, rendez-vous sur le site web du Mois de l’économie sociale. Aussi, tout au long du mois de novembre, des informations et des messages thématiques seront diffusés sur la page Facebook du Chantier de l’économie sociale et sur celle d’Économie sociale Bas-Saint-Laurent.