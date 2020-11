Un plan d’action ambitieux pour l’économie sociale

L’assemblée générale annuelle d’Économie sociale Bas-Saint-Laurent (ÉSBSL) s’est tenue le jeudi 22 octobre 2020. Vingt-huit personnes provenant de vingt-quatre entreprises d’économie sociale— organismes à but non lucratif avec volet marchand et coopératives — ou organisations liées y ont participé.

L’assemblée générale a endossé un plan d’action ambitieux pour la prochaine année. Parmi les activités de ce plan, soulignons la continuité du Fonds régional d’investissement en économie sociale (FRIÉS), qui soutient financièrement des projets allant du démarrage à la consolidation, en passant par le développement de nouveaux services, l’engagement de ressources humaines et la formation. ÉSBSL poursuit aussi son travail d’incubation de projets d’entreprises collectives de jeunes de 19 à 30 ans, principalement en collaboration avec l’UQAR, et son plus récent projet vise le développement d’une politique régionale d’économie sociale, grâce au soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon.

Trois nouvelles personnes ont été élues au conseil d’administration, soit Chantale St-Laurent, du Festival Le Tremplin de Dégelis, au Témiscouata, qui représente les entreprises de l’ouest du Bas-Saint-Laurent, Chantal Otis, de Centrap inc, de Mont-Joli, dans la Mitis, qui représente les entreprises de l’est et Marie-Myriam Dumais-Synnott, de la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) du Témiscouata, représentant les SADC. Michèle Rioux, de Services industriels RC-Broderie Signature, de Rivière-du-Loup, Lucie Lapointe, des Ateliers Léopold Desrosiers, de Matane, et François Genin, de la Coopérative Riki-Blocs, de Rimouski, ont été réélus pour un second mandat de deux ans. Les personnes suivantes poursuivent leur mandat au conseil d’administration pour l’année 2020-2021 : Julie Quimper, de L’École de musique du Bas-Saint-Laurent, de Rimouski, Emmanuel Guy, du GRIDEQ-UQAR, Jean Létourneau, de la SOPER Rimouski-Neigette, Claude Ouellet, de la CDR Bas-Saint-Laurent-Côte Nord, Jacques Blanchette, du Comité d’économie sociale de Padoue, et Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques, qui représente les MRC du Bas-Saint-Laurent.

Regroupant actuellement 142 entreprises collectives — 19 coopératives et 123 organismes sans but lucratif — actives dans les huit MRC du Bas-Saint-Laurent, ÉSBSL concerte les entreprises et partenaires de l’économie sociale. Dans le Bas-Saint-Laurent, plus de 300 entreprises collectives génèrent une activité économique annuelle de plus de 700 millions $ et fournissent 3 000 emplois à temps plein et 2 600 à temps partiel.