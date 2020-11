Le porte-parole du comité du oui parle d’un climat de peur

Denis Blais est le porte-parole du comité du oui pour la consultation référendaire portant sur le projet d’un aréna et d’un centre récréatif à Témiscouata-sur-le-Lac. Celui-ci parle d’un climat de peur, il soutient que des personnes ont peur de s’afficher publiquement par crainte de représailles.

M. Blais a fourni par la même occasion le nom de plusieurs partenaires du secteur des affaires, de l’économie et du monde communautaire de Témiscouata-sur-le-Lac qui ont accepté de dire publiquement qu’ils approuvaient le règlement d’emprunt de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. «Une soixantaine qui ont décidé de s’afficher quand-même, ce n’est pas rien», a souligné le porte-parole.

Denis Blais a noté les craintes ressenties par les intervenants et les gens d’affaires. «Nous tenons aussi à vous mentionner que la presque totalité des autres partenaires rencontrés, sont derrière nous mais qu’il y a encore, malheureusement, un climat de crainte de représailles en raison des prises de position claires du camp du non qui les empêchent de s’afficher publiquement. Le comité du oui décrie haut et fort les faussetés et le climat de peur que met en place le camp du non. Cette campagne de peur menée volontairement par le comité du non nuit à l’avancement de notre communauté de façon importante et contribue à la division de celle-ci alors que nous devrions nous unifier pour aller de l’avant», a-t-il commenté.

«Ces partenaires s’ajoutent à ceux déjà annoncés dans les derniers jours et démontrent enfin, et plus que clairement l’acceptabilité sociale tant recherchée de ce beau et grand projet», a indiqué le porte-parole du comité du oui. «Avec ces appuis nous démontrons clairement que nous sommes unis, forts, et que nous ne cédons pas à la peur.»

Le projet d’un aréna et d’un centre récréatif à Témiscouata-sur-le-Lac a donc reçu les appuis suivants : Groupe Enersco, Les restaurants Tim Horton du Témiscouata, L’intrigue – Bistro et hébergement, Témis Chrysler Dodge Jeep Ram Témis, Batitech, Corporation avantages du Témiscouata, SADC de Témiscouata, MRC de Témiscouata, Ballon sur glace mineur du Témiscouata, Beaulieu Culturel du Témiscouata, Braves Batitech du Témiscouata, Association de baseball mineur du Témiscouata, Club Optimistes de Cabano, Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata (SHAT), Conception GB, Alain Tardif Photographe, Boucherie des Lacs, Construction Maurice Bérubé, MaltBroue, Oyez Communications, Les folies Glacées, Épicerie chez Gaby, Poissonnerie de l’eau à la bouche, Micro-Malt Solutions, Ray R. Caron Forestier LTE, Motel - Camping Caldwell, Auberge sur le lac Témiscouata, L'Auberge de la gare, Arômisa, Signature Témis, Centre d’esthétique automobile 868, Chiropraticien Paul Beaulieu, Coiffure chez mademoiselle C, Espace Pro Santé, À la maille tricotée et Coiffure unic.