Une plateforme web pour épauler les gens touchés par le cancer

Souhaitant briser l’isolement des personnes atteintes de cancer et de leur proche, tout en s’assurant de leur offrir les informations nécessaires afin qu’ils traversent l’épreuve de la maladie le plus sereinement possible, l’Association du cancer de l’Est du Québec a dévoilé une toute nouvelle plateforme d’activités virtuelles, www.verslemieuxêtre.tv, ce mardi 3 novembre.

Lancé initialement en 2017, le site Web a été récemment revu afin de mieux répondre aux besoins actuels de sa clientèle. Refonte au niveau de la signature graphique, ajout de contenu varié et de nouveautés… la plateforme se veut, plus que jamais, un lieu de référence favorisant à la fois à la fois le mieux-être des aidants et celui des personnes aidées de l’Est du Québec, mais aussi de la francophonie.

«Depuis le lancement de la version initiale en 2017, nous savions que verslemieuxêtre.tv deviendrait rapidement un outil numérique précieux pour les communautés de l’Est-du-Québec. Pourquoi? Parce que la plateforme apporte une solution concrète à l’immensité du territoire et aux distances importantes à parcourir pour avoir accès à des ressources», partage la directrice générale de l’Association du cancer de l’Est du Québec, Lise Fréchette.

«Ce que nous ne savions pas, c’est à quel point la plateforme deviendrait un outil essentiel 3 ans plus tard, alors que la pandémie complique davantage l’accès aux différents services dont ont besoin les personnes touchées par la maladie. Verslemieuxêtre.tv constitue un outil très efficace pour les soutenir dans le confort et la sécurité de la maison», ajoute-t-elle.

L’Association du cancer de l’Est du Québec décrit Verslemieuxêtre.tv comme étant «une plateforme web accueillante, professionnelle et rassurante dédiée à toute personne touchée de près ou de loin par le cancer».

Le site constitue «l’outil idéal» pour apprivoiser, comprendre et mieux vivre avec la maladie. Elle offre gratuitement une foule d’ateliers et de conférences visant le mieux-être, de façon accessible, partout, en tout temps : yoga, psychologie, nutrition, conseils financiers, etc. Ils sont présentés par des conférenciers expérimentés et les thématiques abordées sont choisies avec soin.

La plateforme offre également la possibilité de créer un compte gratuitement et simplement pour obtenir un accès personnalisé aux émissions et pour recevoir des suggestions de vidéos selon ses champs d’intérêt, notamment.

«Quand on regarde les vidéos, ça aide à se rendre compte de ce qu’on a et à mettre des mots sur comment on se sent. Ça aide vraiment à ne pas se sentir seul et à se dire que c’est normal, qu’on a le droit, de se sentir moins forte et d’avoir moins confiance en soi», a témoigné une bénéficiaire du service, Mégane Durocher, lors de la présentation du site Web. «Mettre des mots et pouvoir l’expliquer aux autres après, grâce à cet aide-là, c’est essentiel. C’est un soutien psychologique qu’on ne peut pas avoir ailleurs […] surtout dans le contexte actuel», a-t-elle poursuivi.

L’Association du cancer de l’Est du Québec estime qu’il lui coute entre 40 000 et 60 000 $ annuellement pour enregistrer les capsules et maintenir la plateforme. La mise en œuvre de verslemieuxêtre.tv nécessite donc une collaboration étroite entre de nombreux partenaires. Parmi ceux-ci, on compte l’Appui Bas-Saint-Laurent qui a investi une somme de 23 500 $ dans la réalisation de ce projet, de même que l’entreprise Telus.