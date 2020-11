Le « non » réplique au maire Ouellet

La bataille des chiffres et des mots se poursuit de plus belle en cette période préréférendaire sur le projet d’aréna et de centre récréatif à Témiscouata-sur-le-Lac. C’est au tour du camp du non, par l’entremise de sa représentante officielle, Ginette Bégin, d’apporter une réplique au maire Gaétan Ouellet qui avait aussi donné des précisions à la suite de la conférence de presse du non (voir autres textes).

«Au niveau des revenus éoliens, le non a clairement indiqué que le montant de 3,5 M$ est rien d’autre qu’un emprunt déguisé pour les citoyens. En plus d’être non disponibles au moment de la dépense, l’utilisation de ces revenus est mal définie dans le règlement : le montant n’est pas indiqué et le revenu est lié à une entente qui se termine 10 ans avant la fin du règlement d’emprunt», a-t-on souligné dans un communiqué de presse.

Le camp du non indique aussi que le dénouement final de la poursuite de l’assureur ne sera pas connu avant longtemps : «Les assurances de Norda Stelo vont certainement faire un ‘’appel de garantie’’ qui citera vraisemblablement la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Il est possible que le juge exige un déboursé de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Peu importe le résultat final, au moment de la dépense, le montant de 1,8 M$ devra être emprunté et imputé à la charge des citoyens.»

Mme Bégin affirme finalement dans le communiqué que «la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac perdra sa subvention seulement si elle accepte d’y mettre fin. À titre d’exemple, la subvention du motel industriel datait de 2009 et la Ville l’a ressuscité en 2019. L’argent était toujours au rendez-vous.»