Le programme Escale : l’innovation ouverte au service de la relance des entreprises

Le Living Lab en innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup (LLio), en partenariat avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation et quatre collaborateurs sectoriels, a annoncé le 2 novembre un appel de candidatures pour le projet Escale, dédié aux entreprises culturelles, touristiques, sportives, de loisir, de la restauration et de débit de boisson du Bas-Saint-Laurent.

Considérant leurs activités basées sur les rapports humains, les entreprises de ces secteurs sont actuellement fragilisées par la pandémie et ne disposent pas nécessairement des ressources nécessaires pour adapter ou revoir leur modèle d’affaires. Le programme Escale a pour objectif de faciliter l’adoption de pratiques d’innovation ouverte et collaborative. Par le «design thinking», les participants auront l’occasion d’imaginer, prototyper et tester leurs solutions créatives. Escale s’adresse spécifiquement aux entrepreneurs cherchant à augmenter leur capacité d’innovation dans un contexte de crise.

À la suite de cet appel de candidatures, huit entreprises de la région du Bas-Saint-Laurent seront choisies pour débuter le programme en janvier 2021. Cette initiative est composée de 10 séances étalées sur une période de 15 semaines. Les activités seront principalement en ligne afin de respecter les recommandations de la Santé publique et se feront avec des plateformes collaboratives éprouvées.

Toute personne intéressée à déposer un dossier de candidature pour le programme Escale doit remplir le formulaire d’inscription en ligne disponible au LLio.quebec/escale avant le 1er décembre à 23 h 59.

Pour en savoir plus sur le programme Escale, il est possible de contacter Pierre-Alexandre Morneau Caron, chargé de projets à [email protected] ou par téléphone au 418 862-6903 poste 2163.